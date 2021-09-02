《學校行政手冊》強調防範制止教學違國安

楊潤雄：正研究教師宣誓安排

昨有立法會議員詢問資助學校教師宣誓或聲明擁護《基本法》及效忠香港特區的安排，楊潤雄書面答覆稱，現正研究有關宣誓安排，會適時公布詳情。楊潤雄又提及，新教師及擬晉升教師核心培訓包括約4天內地學習團，原本上學年已與內地單位聯絡，擬備初步計劃，包括探訪學校、參加專題研討會、參觀企業和文化設施等，受疫情影響延至本學年舉行。

各校提交國安教育報告方案

查學校圖書館 禁有台灣旗圖書

另外，學校亦就維護國家安全及國家安全教育的「檢視現行情况報告」及就新學年的工作計劃，最遲前日（31日）提交，有校長稱已修訂外聘導師的合約，提醒他們遵守國安法。

有學校校長稱，上述兩份報告須經法團校董會審閱和通過，規格如同「學校周年計劃書」。該名校長稱，報告就學校行政、教職員培訓、人事管理等範疇着墨，舉例稱學校不時外聘導師入校教興趣班，已修訂聘用合約要求他們遵守國安法，如有違法或行為有損校譽，公司亦需負責。校長表示，已要求學校圖書館人員審視館藏，抽起某些出版社的書籍，又舉例稱要細心翻閱內容，如載列世界各地國旗地圖的書，出現了「台灣旗」，也不符原則。

教育局長楊潤雄昨探訪學校開學後稱，相信每校都從頭到尾檢視學校，提出不同方案。由於每校不同，「難一概而論整體要做什麼」，稱若有好的事例樂意與學界及學校分享。

教育局新學年更新《學校行政手冊》，增設「落實與維護國家安全及國家安全教育相關的措施」一章，強調《港區國安法》的防範先行，藉此減少制止和懲治。學校在防範及教育工作中擔當重要角色。

（港區國安法）