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港聞二

卓悅前大股東個人持有 欠債3.3億料債主接管

【明報專訊】本地化妝品連鎖零售商卓悅（0653）近年捲入新舊東主爭議，以及錢債糾紛等負面消息。昨日突然全線停業的悅榕莊、Dr. Protalk和水云莊等，原由卓悅前大股東葉俊亨鍾佩雲夫婦個人持有。資料顯示，葉俊亨夫婦曾向康健國際（3886）貸款3.3億元未能償還，估計今次事件或與康健接管業務有關。

卓悅：2015年起卓悅美容已非旗下

本報曾就事件查詢卓悅，發言人稱，2015年1月1日起，擁有悅榕莊、Dr. Protalk和水云莊等業務的「卓悅美容有限公司」已非卓悅旗下公司，業務概與公司無關，亦不便評論。

據公司註冊處資料，卓悅美容由離岸註冊公司卓悅美容國際全資持有，董事除卓悅前大股東葉俊亨外，今年4月新委任海意有限公司及滙慧有限公司為董事；兩間公司董事則包括梁國齡和陳永樂等人，其中前者為康健國際現任營運總監。

卓悅去年易手 新舊東主互索償

根據康健披露，葉俊亨鍾佩雲夫婦曾透過卓悅美容國際向康健發行本金額為3.3億元、年利率6厘的承兌票據，票據原去年4月9日到期，惟葉氏夫婦一直未有還款；雙方磋商後仍未達成共識，康健於今年4月向葉氏夫婦發出強制執行票據通知，意味將強制接管卓悅美容國際所有業務；葉氏夫婦隨後在5月入稟法院，以失實陳述為由要求撤銷相關票據。

卓悅去年初控股權易手，葉俊亨夫婦以1.5億元將公司控股權售予當時的第二大股東陳健文，惟雙方不久後反目成仇，葉氏夫婦多次入稟向陳健文追討欠債，陳健文亦反向二人索償，其間卓悅不斷傳出門店遭業主入稟追租，公司屢傳財困。

相關字詞﹕康健國際醫療 葉俊亨 水云莊 悅榕莊 卓悅美容有限公司 卓悅

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