美容師：5月起屢次拖糧 前日多人協議離職

「主管稱可幫員工回復自由身」

悅榕莊好望角分店員工陳小姐（化名）稱，8月中獲知業主指令該處關門一月，以處理漏水及消防問題，管理層着員工及客人9月起搬到朗豪坊分店，並如常編更及接客，惟至前日仍未搬遷，員工查詢後知悉主管已協議離職。陳引述主管表示，「無人開門，你都可照樣返工；如不想返工可幫你回復自由身，或放無薪假，你自由選擇，我無法幫你做決定」。

留守員工感被騙 勞處：正了解

陳小姐表示前日有10人協議離職，她與約20名年資10年至17年不等的員工決定留下，昨晨9時上班發現店門貼上停業通告，屢聯絡管理層不果，遂向勞工處求助。陳表示一向每月分兩期出糧，今年5月起屢次遲出，有時遲逾10日，她說公司解釋，「管理層拗數，這一邊蓋了印，但那一邊未簽字，故未能過數」。

悅榕莊涉自5月起遲出糧，以及上述3間店有多少宗員工求助，勞工處回覆稱非常關注，正跟進了解，並接獲部分員工求助，建議受影響員工有疑問可往就近勞資關係科分區辦事處。