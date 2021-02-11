卓悅美容院停業 百客預繳580萬 業界：倘屬「結業」 有機制免費轉介

涉悅榕莊Dr.Protalk水云莊

悅榕莊、Dr. Protalk、水云莊昨未開門營業，員工未能入內上班。記者下午到旺角朗豪坊的Dr. Protalk門外，見貼出通知稱公司內部重整，暫停營業至另行通知，並列明可查詢康健國際醫療集團、德勤會計師事務所、卓悅美容兩名人員的聯絡電話。記者逐一致電，康健國際人員稱「佢都欠我哋錢」；德勤稱不便評論；卓悅兩人員電話則未有人接聽，記者另欲聯絡卓悅美容有限公司不果。

資料顯示，悅榕莊於銅鑼灣皇室堡、旺角好望角大廈、荃灣千色匯、沙田新城市商業大廈等設4間門店；Dr. Protalk則於銅鑼灣世貿中心及朗豪坊辦公大樓開設兩間分店。

民主黨截至昨晚6時許，收到逾140宗求助，金額由3200元至40萬元不等，總金額超過580萬元，當中九成事主用信用卡付款。民主黨消費者權益政策發言人袁海文團隊嘗試以電話及電郵聯絡卓悅美容，但未有回覆或不能接通，袁呼籲消費者如用信用卡購買有關美容套票，應盡快聯絡發卡機構，並提供證明文件，取回未能履行服務的金額。

10年熟客購兩萬元服務：

老公今次有說話畀我聽

40多歲的家庭主婦黎小姐是悅榕莊10多年的熟客，去年8月以21,420元，購買115次「香薰身體按摩」服務。她稱最近3個月經常預約按摩，但職員常指「好Full、Book唔到」，昨晨到悅榕莊好望角分店樓下時，大廈職員稱悅榕莊「已無了，搬走了」，電梯亦無法到該樓層，她致電該店美容顧問，對方稱「按摩師扭計唔返工」。

對於悅榕莊突停業，黎無奈稱曾以3000元買另一公司的汗蒸幕套票，未幾公司結業無從追討，今次游說丈夫兩三個月才買了新套票，「我幫襯咗十幾年，佢唔係小店，點解會咁？老公一定有說話畀我聽」。黎稱已對預繳式服務信心全失，日後不會再買，促政府加強監管，讓消費者完成一半療程才支付尾數。

香港美容業總會創會主席葉世雄表示，「不知這3間公司是停業抑或結業」，他昨聯絡公司負責人不果。葉稱每逢大型美容院結業，定會打擊消費者購買美容療程信心，美容業自2008年設「消費安全網」機制，一旦有美容院結業，可安排其他美容院讓受影響及持有單據的顧客免費完成餘下療程，故促請有關公司盡快釐清是否結業。

業界：每月10多間結業 無明顯上升

葉稱上述3間店涉逾百員工，現時業界市况已回復至疫情前七八成，行業恢復對人手需求，相信可吸納有關員工。葉又稱本港現有5000至6000間美容院，每月約10多間結業，數字未見明顯上升。

消委提醒保留合約 方便追討

對於昨接到多少宗相關求助、今年涉美容院結業的求助數字等，消費者委員會回應稱昨收到查詢，促相關美容集團盡快交代會否影響服務，及已購預繳套票的服務安排，若服務有變應及早通知消費者。消委會提醒消費者，預繳式消費存一定兌現風險，預繳前須考慮實際需要，留意退款及退貨條款，付款後妥善保留合約、收據及服務紀錄，方便日後追討賠償。