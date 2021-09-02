猛搖託管嬰致永久殘障 地盤工囚50月

5歲童不能說話 官斥盡毁一生

被告梁碩豪（27歲）報稱地盤工人，被控於2016年10月22日在油麻地文華樓一個單位內，蓄意虐待13個月大的嬰兒X。被告現與妻子育有兩名分別5歲和3歲的女兒，以及一名1歲大兒子。辯方求情時稱被告沒案底和有悔意，他視X為親生子，因X服藥無效，感到慌張才搖動他，他也即時帶X求醫，事後對X和其家人感抱歉。他由去年還押至今，是家中經濟支柱。

控方案情稱，X的母親以日薪500元將他交予被告妻子代為照顧已約一個月。被告妻子和X到遊樂中心玩耍後，晚上約10時半回家，被告妻子為女兒洗澡，而被告負責替X洗澡。被告稱，X洗澡時哭得厲害，突然「扯哮」氣促，眼睛反白失去意識，服哮喘藥後無改善，不喝奶也沒有反應，遂於11時許帶X到醫院。

X送院後只有最低程度意識，視網膜出血及腦水腫，需卧牀及以胃造口輸送營養奶，並做腦部手術，X沒有外在傷勢。醫生診斷他患上「搖晃嬰兒綜合症」，認為是X被猛烈搖晃或撞擊；事後X的神經系統永久受損，患有痙攣性四肢麻痹及癲癇症，視力受創。X難以站立行走，發展嚴重遲緩，屬嚴重智障，他對外界聲音作出的反應有限，未能說具意義的字句。X的母親亦自責將兒子交予他人照顧，患上創傷後遺症和常發噩夢；亦擔心X的健康狀况而有自殺念頭。

法官黃崇厚判刑時指出，閉路電視可見X返回被告住所時活躍，X不可能事前受傷；認為被告雖非受聘託管，但X的福祉和命運掌握在被告手中，被告致X永久傷害，形容他盡毁事主一生並不誇張。黃官接納本案屬單一事件，但認為須判處阻嚇刑罰以保護兒童，故以6年半為量刑起點，因被告認罪及曾獲撤銷保釋等背景，扣減刑期後判囚4年兩個月。

男童現居院舍 社署虐兒案倍增

社署回覆查詢稱，案發後已跟進個案，該男童現居於兒童院舍，情况穩定，社工會繼續提供支援。社署數字顯示，今年上半年有657宗虐兒個案，較去年同期近倍增，當中約一半屬身體傷害。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，機構去年度接到144宗懷疑虐兒個案，逾六成的疑施虐者是家人，保母佔不足半成。她稱現時託兒服務不足，有家長要輪候多月才取得服務，經培訓和受監管的社區保母人數卻不穩定。她建議政府增支援，家長有需要應交子女給可信賴、有口碑的親友照顧。

【案件編號：HCCC 104/21】