涉落藥性侵7男生 補習導師被捕 長年建信任 邀喝酒談心 安眠藥扮「補肝藥」

料10年接觸大量人 警籲事主求助

警方相信疑犯過去10年內曾經接觸大量青少年，呼籲如有其他事主向警方求助，可致電3660 7543或3660 7544與調查人員聯絡。

警方前日凌晨3時許接獲一名18歲男子報案，他自稱在灣仔軒尼詩道一間酒店遭非禮。警方到場後，在酒店大堂拘捕一名49歲男子，並在酒店房間內檢獲一個啤酒樽及一個啤酒罐，並在男子身上檢獲一部平板電腦、3個避孕套、一支膠針筒及一支潤滑劑。

曾任兒童之家院牧、教會導師

49歲被捕人姓蔡，在北角一間補習社任職，亦曾在一間兒童及青少年院舍任職導師，以及在一間教會擔任義務導師，之前沒有相關性罪行紀錄。疑犯涉嫌觸犯11項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」、11項非禮，以及1項管有兒童色情物品罪，警方將暫控他「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」罪及非禮罪，他將被通宵扣查。翻查資料，疑犯曾在一所兒童之家擔任院牧，2015年已離職，另曾在一間教會講道。

灣仔警區重案組第一隊主管黃長俊表示，疑犯於2016年起為男事主補習英文，雙方建立良好關係，疑犯獲得事主信任。今年5月及前晚，疑犯3次相約事主到酒店房間喝酒及傾訴心事，並3次將聲稱為補肝藥膠囊的安眠藥交給他，哄騙他服食，至事主昏睡後非禮他，惟前兩次事主均無察覺。

現場消息稱，被捕男子前日凌晨零時許落藥，並開始非禮該大學生及拍攝裸照，其間更用針筒注射潤滑劑入事主肛門，再用手指插入其肛門狎玩。至凌晨3時，疑犯拍照時誤開閃光燈，令事主醒來，事主發現疑犯正替自己手淫，遂報警求助。據悉疑犯正變賣自己物業準備移居加拿大。

迷魂後拍裸照 檢3萬色情檔案

警方在被捕者的平板電腦內，搜獲600張屬於另外6名成年男事主的裸照，相信是他們被非禮期間拍攝，6人均為疑犯的補習學生，案發時最小18歲，被拍照時均無意識，警方懷疑他們均被疑犯以相同手法落藥性侵。警方又懷疑，疑犯在去年7月至今年8月先後8次相約該6名事主到其馬灣寓所，以及中環、灣仔及尖沙嘴酒店交談，向他們施藥非禮。

警方在疑犯馬灣寓所內檢獲一部手提電腦及兩部外置硬碟，內藏3萬個影片及照片檔案，合共389GB，內容均為7名事主被非禮時的照片，另有20條兒童色情影片。警方並在其寓所檢獲一支膠針筒、一樽安眠藥及一樽補肝藥膠囊。

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