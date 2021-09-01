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2021年9月1日星期三
港聞二
林鄭：如爆第五波 打針劃分能否回校 消息指已接種食肆員工 屆時亦須定期驗
飲食界：只招待已打針者 好過全面禁堂食
女兒濕疹憂疫苗過敏 家長批政府要脅歧視
中四生體育課長跑猝死 裁死於自然 母不滿裁決指校方無道歉 陪審團倡罰未依指引學校
死者母痛哭：你們校方沒有一點責任嗎？
張勇邦：倘學校沒切實執行 指引再仔細亦沒用
大棠百人營火會 警巡農莊籲守限聚令
濕地魚塘傾泥 塘壆愈填愈闊 北區發展 環團憂現廢料黑點
要支聯會交資料 林鄭：警用權適當 沒打擊公民社會
屯門反青少年罪案拘55人 最小10歲
扮工人爆屋搬走夾萬 4人被捕
8．31兩年 警佈防截獻花人 市民遭票控拋垃圾 「蛋哥」粗口罵警被捕
客服員理大外暴動罪成囚4年 另3人脫罪
3．8大埔遊行控集結 前區議員連桷璋無罪釋放
長毛搶文件涉藐視終極上訴 押後裁決
歐國盃效應 賭波投注額首超賽馬 上年度總投注額2797億創新高
翻土機捲右腳 農夫小腿腳掌齊口切斷
大角嘴謀殺案再7人被捕 涉金錢糾紛 拘疑女主謀
律師會新會長：法律角度續發聲 稱不迴避社會議題 與政府合作是「重要工作」
立法會討論法律教育 議員重提統一執業試
法官指監票人自願離開 裁定李予信妥為當選
控罪書刪被告生日住址 司法機構：泄漏損公平審訊
微軟提供技術支援 初企活化荒廢魚塘 雲端監測水質 養港產大閘蟹
消委收259消費券投訴 有酒樓設百元最低消費
居屋揀樓剩山麗苑 單身者：執個籮底橙
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【Emily】被問會否帶大律師北上？ 夏博義：會 做主席前多次代表公會訪內地
【Emily】海園經典3遊戲 成港人回憶
【Emily】明報攝記「消費權益報道獎」摘銀 記錄疫初超市「廁紙荒」
【Emily】建制主導 北區區會通過不信任主席
【Emily】前海關高層 顏慶璋升演藝副校長
【Emily】葉太：消費券帶動經濟好過直接派1萬
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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