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居屋揀樓剩山麗苑 單身者：執個籮底橙

【明報專訊】以市價六折推售的今期居屋，家庭申請者配額早前已用盡，尚餘700個粉嶺山麗苑的細單位，房委會昨日起邀請單人申請者揀樓，共有62個單位獲選購。有市民申請居屋逾20年終中籤，稱雖然山麗苑地點不方便，但求「執個籮底橙」。

今期居屋共提供逾7000伙，其中新推售的鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑及馬鞍山錦駿苑早前已售罄，僅餘的山麗苑單位，全部實用面積小於300平方呎。獲邀的單人申請者昨早陸續到樂富房委會客務中心揀樓，其中現租住屯門村屋的白表申請者陳先生，揀選了山麗苑B座中層單位，他說申請居屋已逾20年，首次中籤有如中六合彩三獎，形容山麗苑「一定唔方便」，但遞表申請時早已預料單人申請者沒太多選擇，加上現時私樓太貴，即使疫情下亦沒大跌，反問「寧願要籮底桔定連桔都冇」。

申20年中籤 「好過桔都冇」

現居於水泉澳邨的綠表申請者王先生購入了山麗苑B座單位，他說早已預料單人申請者只餘山麗苑可選，但有得選擇已很好，又認為所有公共屋邨在發展早期都不方便，而山麗苑佔地、規模是今期4個新屋苑之中最大，相信日後配套會逐步改善，並說「（山麗苑）只係呢一刻遠」。

房屋署早前稱邀請160名單人申請者於昨日揀樓，署方昨回覆稱共有75人揀樓，其中62個山麗苑的單位獲選購，今天會再邀請約210名單人申請者揀樓。單位售價約130萬至150萬元。

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