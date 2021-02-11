消委收259消費券投訴 有酒樓設百元最低消費

政府：不排除將商戶剔出計劃

政府發言人稱，若商戶接受消費券計劃下的4款儲值支付工具的任何一款，便不能拒絕消費者透過該工具用消費券，亦不容許額外收費；如商戶向使用消費券者設不合理要求，例如最低消費額，可能違反與支付工具營辦商的協議，營辦商會按協議跟進，包括取消其帳戶。政府不排除根據營辦商建議，考慮把有關商戶剔出計劃之外。

黃鳳嫺稱，消委會正跟進180多宗消費券投訴，已把相關個案轉介支付平台。在不同行業的投訴中，酒樓有26宗佔最多，涉電器銷售有22宗，電腦銷售有8宗。她說酒樓通常涉要求最低消費，例如老人家一般花數十元飲茶，但酒樓現在要求消費滿100元才可用消費券。

黃鳳嫺：商户加價不理想

在20多宗有關加價的備案中，小至超市麥皮貴了幾元，大至電腦貴了二三百元。黃鳳嫺稱香港是自由市場，「商戶有權利加價，但消費者都有感受，覺得加價了，所以把心聲告訴我們。（備案者）希望透過我們和商戶講，消費券為了振興經濟，但如果太貴，大家買不起又花不到（消費券），其實都不是最理想的」。

黃又稱，有投訴人在大型連鎖電器店欲購買價值1288元的列印機，店員聲稱售罄，混亂中客人錯誤支付，買了1888元的列印機，客人不滿，要求退款，商戶只願退現金券；後來投訴人發現起初心儀的列印機根本沒缺貨，向消委會投訴，商戶最後退回現金。

黃鳳嫺稱，在259宗消費券投訴中，101宗涉支付平台，當中以Tap & Go有38宗最多，Alipay HK有30宗，八達通有26宗，Wechat Pay HK有7宗。涉平台及商戶爭議則有209宗，當中涉八達通的有81宗，Alipay HK有60宗，Tap & Go有50宗，Wechat Pay HK有18宗。