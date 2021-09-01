微軟提供技術支援 初企活化荒廢魚塘 雲端監測水質 養港產大閘蟹

【明報專訊】科技園公司與微軟香港自半年前起合作協助本地初創發展，包括引入全球項目「Microsoft for Startups」，為合資格的企業對企業（B2B）初創公司提供免費技術支援等，已有兩家初創企業入選，期望支援更多與航運、零售、物聯網等範疇的初創。其中一間獲Microsoft for Startups支援的初創舜達科技（Sensestek），透過研發物聯網水質監測方案，活化本地荒廢魚塘，希望將本地培養的大閘蟹、小龍蝦等對外銷售。
蒐水溫等數據 提升存活率
舜達科技行政總裁黃鎮濤稱，傳統養漁業以人手監察水質變化，需較多人手，存活率亦較低。他們採用的技術是透過蒐集魚塘水位、水溫、酸鹼值、氧氣濃度等數據，經雲端運算平台Microsoft Azure作機器學習，預測下個飼養季度的收成。他舉例，大閘蟹生長期經歷3個季節，蒐集完整數據後，如明年夏天雨水多，影響魚塘水位及氧氣濃度，系統可即時發出通知，讓塘主決定是否需開增氧機。現時該公司的魚塘培育的大閘蟹存活率約五成，期望應用Microsoft Azure後能進一步提升，若獲食安認證，計劃下年可正式在本地銷售。
另一家入選初創友貨運控股（FrieghtAmigo）提供一站式貨運報價、預訂及追蹤管理等服務，半年前起與微軟合作，商討加快運算技術及改善界面，期望在計劃的支援下，能進一步拓展大灣區、東南亞和歐洲市場。
科技園微軟推培育計劃 每半年招募
Microsoft for Startups計劃全年開放申請，科技園公司會先作提名，再由微軟審批，入選的初創企業可獲2.5萬至12萬美元（約19.5萬至93.6萬港元）不等的Azure點數資助，換取微軟軟件的服務；科技園公司亦與微軟推出為期半年的培育計劃，每半年招募一輪，為具潛力的科技園培育公司提供技術和業務發展支援，現已有7間公司加入。
明報記者
相關字詞﹕創科線