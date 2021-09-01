微軟提供技術支援 初企活化荒廢魚塘 雲端監測水質 養港產大閘蟹

蒐水溫等數據 提升存活率

舜達科技行政總裁黃鎮濤稱，傳統養漁業以人手監察水質變化，需較多人手，存活率亦較低。他們採用的技術是透過蒐集魚塘水位、水溫、酸鹼值、氧氣濃度等數據，經雲端運算平台Microsoft Azure作機器學習，預測下個飼養季度的收成。他舉例，大閘蟹生長期經歷3個季節，蒐集完整數據後，如明年夏天雨水多，影響魚塘水位及氧氣濃度，系統可即時發出通知，讓塘主決定是否需開增氧機。現時該公司的魚塘培育的大閘蟹存活率約五成，期望應用Microsoft Azure後能進一步提升，若獲食安認證，計劃下年可正式在本地銷售。

另一家入選初創友貨運控股（FrieghtAmigo）提供一站式貨運報價、預訂及追蹤管理等服務，半年前起與微軟合作，商討加快運算技術及改善界面，期望在計劃的支援下，能進一步拓展大灣區、東南亞和歐洲市場。

科技園微軟推培育計劃 每半年招募

Microsoft for Startups計劃全年開放申請，科技園公司會先作提名，再由微軟審批，入選的初創企業可獲2.5萬至12萬美元（約19.5萬至93.6萬港元）不等的Azure點數資助，換取微軟軟件的服務；科技園公司亦與微軟推出為期半年的培育計劃，每半年招募一輪，為具潛力的科技園培育公司提供技術和業務發展支援，現已有7間公司加入。

明報記者