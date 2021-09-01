法官指監票人自願離開 裁定李予信妥為當選

呈請人為洪志傑，答辯人為李予信及東區區議會選舉主任陳尚文。李予信回應查詢稱，一直努力做好區議員責任，法庭裁定他妥為當選，證明當年民意無人能奪去，並尊重裁決。

未密封損壞選票違規 官稱無重大影響

洪志傑監票人蔡嘉獎稱，當晚投票結束後票站職員要求所有人離開；時任東區錦屏選區票站主任張偉祺則稱，當時是建議監票人可離開休息。判辭稱，蔡當時沒提出質疑及表明監票人身分，又稱如監票人提出質疑，權利或獲確認，故接納張的說法。張偉祺曾承認，當時沒即時密封未使用及損壞選票的袋，便放在未上鎖的行李箱，直至點票完成後密封，周官認為此舉屬違規，但對選舉公平沒有重大影響。

呈請方提出，電梯閉路電視顯示，當晚9時半至10時半有323人前往票站投票，與官方公布的455人數字有出入。判辭指出，每小時投票人數據特定時間發給選民票數計算，且閉路電視只拍下電梯附近，未能拍下使用樓梯選民的數量。

【案件編號：HCAL 3852/19】