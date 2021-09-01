立法會討論法律教育 議員重提統一執業試

律師會曾倡議統一執業試，要求修畢大學法律課程的畢業生，通過考試後才可訂立實習律師合約；律師會考試則供未能入讀法學專業證書課程（PCLL）者有另一投身法律界的途徑，兩者過往皆因引起爭議而暫緩。

梁美芬昨於會上表示，日後應逐步邁向設統一考試並設統一委員會，「看不到為何進入PCLL，就決定該人可否做律師；為何不是讀完法律學位後再考試？」建制派何君堯稱統一專業試是好事，可理順各大學課程風格差異。

港大法律學會學生：憂礙學術自主

民建聯周浩鼎稱，業內不少人非律師，但憑努力工作亦冀執業，認為應探討設機制讓他們進入法律行業；他稱現時讀法律博士（JD）學費逾30萬，「只看學費門檻都令人望門興嘆，那不太好」。黃蘊寧則擔心統一試或影響學術自主，她指出3間設法律課程的大學在收生、考試上應有自主權，憂慮若設統一試或為防增加競爭會壓低及格人數，黃蘊寧稱即使設統一試亦應有考試委員會處理。