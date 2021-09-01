律師會新會長：法律角度續發聲 稱不迴避社會議題 與政府合作是「重要工作」

林鄭曾指若政治凌駕專業或終止合作

會長陳澤銘：特首有言論自由

特首林鄭月娥早前曾表示，如律師會以政治凌駕專業，會考慮終止律師會與政府的關係。陳澤銘被問是否有感林太施壓，他回應稱，特首有言論自由，但強調律師會有自我監管權，會聆聽合理的意見，「有則改之，無則加勉」。

不同意指張達明辭任是表達不信任

對於港大法律學院首席講師張達明前日辭任律師會理事，陳澤銘表示，會內有替補機制，引述張達明稱早於改選前已決定辭任，不同意對方是以辭任表達對律師會的不信任。回應羅彰南（Jonathan Ross）早前退選理事會選舉，他說律師會確保改選公開、透明，如有人認為選舉程序有錯，歡迎向理事表達意見。

彭韻僖交棒 稱過去3年多風雨

連任3屆律師會會長的彭韻僖交棒時稱，非常高興完成任期，稱過去3年有很多風風雨雨，但律師會乘風破浪向前走，她讚揚新任領導層有能力、有承擔，對律師會的未來充滿信心。

新會長陳澤銘先後取得倫敦政治經濟學院法律碩士、牛津大學工商管理碩士等，自2016年加入理事會，2018年起任副會長，並於立法會前主席曾鈺成牽頭的「香港政策研究所」出任研究顧問；現任法律改革委員會成員，曾任濟南市政協。陳澤銘早年在孖士打律師行執業，現在落戶蕭一峰律師行。