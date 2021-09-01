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翻土機捲右腳 農夫小腿腳掌齊口切斷

【明報專訊】一名農夫昨在清水灣白水碗一個農莊操作一部翻土機時，右腿被捲入機器齒輪，部分小腿連腳掌遭切斷，飛行服務隊直升機將傷者連同斷肢送往東區醫院進行接駁手術，至昨晚情况嚴重。

事發地點為清水灣白水碗清新地農莊，鄰近香港科技大學。昨晨9時許，一名63歲姓溫男子在農莊一塊耕地翻土，獨自操作一部翻土機期間，右腳意外捲入翻土機齒輪，小腿下半截約30厘米被夾，農夫自行報警，消防、民安隊及飛行服務隊接報趕赴現場拯救，消防員到場將腳部被夾傷者救出，惟右小腿連腳掌齊口切斷。由於位置偏離行車路，飛行服務隊直升機將傷者吊起，連同斷肢急送往東區醫院搶救，傷者到院時仍清醒，經初步救治後，由醫護人員推上手術室接受接駁手術。

手推操作 疑入錯波肇禍

警方經調查後，懷疑有人操作機器時入錯波，通知勞工處人員跟進意外原因。該農莊一名職員稱，意外時聽到有人呼救，眾人趕至看到傷者右腳掌已全部攝入翻土機齒輪，職員形容「隻腳已經無咗」，傷者獲救後腳掌已斷開分離。職員稱肇事翻土機需要人手推着操作，可調校快慢速度，估計傷者不熟悉翻土機性能，疑「開快波」機器失控，追前時岔錯腳被夾住。

急症科專科醫生馮顯達表示，一般遇到斷肢，急救人員需分兩方面處理，一方面是傷者，留意傷口如斷口位置不停出血要盡快處理；另一方面是斷肢，處理時需適當保存，如用沾濕生理鹽水紗布包住，過程盡量保持低溫。他又提到，接駁手術視乎斷肢保存情况，以及斷肢切口是否整齊，較整齊會較容易接駁，亦需注意傷口及斷肢有無受到嚴重細菌感染、切傷的血管、神經線及骨骼肌肉情况等，接駁手術最好在事發後數小時內進行。不過，他說即使接駁手術成功，預料傷者未來行走方面都會有影響。

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