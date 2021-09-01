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歐國盃效應 賭波投注額首超賽馬 上年度總投注額2797億創新高

【明報專訊】疫情下馬會總投注額再創新高。馬會昨公布2020/21財政年度業績，總投注額合共錄得近2797億元，創下馬會新紀錄，當中因應歐洲國家盃效應，足球博彩投注額按年大幅增長逾五成至近1402億元，亦是首次足球博彩投注額高於賽馬投注額。

六合彩一度暫停 投注額較前年跌34%

馬會的資料顯示，2020/21財政年度總投注額合共錄得2797億元，較2019/20年度的2187億元，增加約28%；其中足球博彩投注額出現大幅增長，由2019/20年度的926億元增至1402億元，增幅達51%，而年內賽馬投注額亦錄得1361億元，按年增加12.5%，亦是首次出現足球博彩投注額高於賽馬投注額。馬會表示，足球博彩業務表現「非常理想」，主要因為歐洲國家盃及美洲國家盃等復辦或延期舉行，令2020/21年度進行的足球比賽數目遠多於以往，但相信情况不會持續。

馬會向政府貢獻249億

六合彩方面，年內錄得投注額34億元，較2019/20年度的51.6億元下跌34%，主要由於疫情期間，馬會曾關閉場外投注處，令六合彩攪珠於去年2至9月中期間暫停舉行，至今年5月才完全恢復場外投注。

因應博彩表現，馬會需向政府繳交合共244.47億元的博彩稅及利得稅，亦撥款5.09億元予獎券基金，即合共向政府貢獻約249億元；而馬會慈善信託基金亦審批撥捐45億元。

馬會形容業績表現勝於預期，但稱來年經濟及社會環境仍充滿挑戰，將訂3項新策略重點，包括慈善、賽馬及內地發展，其中在內地發展方面，馬會已制定「賽馬發展願景2030」，將把握沙田、跑馬地及從化馬場3個馬場的協作機遇，以推展及鞏固馬會的世界級賽馬品牌，從而達到大灣區馬產業全面發展的目標。

另外，馬會稱新任董事韋安祖，獲選填補因年滿70歲而退任的葉澍堃，任期一年。

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