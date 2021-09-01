港聞

港聞二

長毛搶文件涉藐視終極上訴 押後裁決

【明報專訊】立法會前議員梁國雄於2016年11月立法會會議上，搶去時任發展局副局長馬紹祥文件，被控違反《立法會（權力及特權）條例》第17條藐視罪。裁判官原裁定相關條文不適用於檢控議員，但上訴庭裁定律政司上訴得直，案件發還重審，梁國雄提出終極上訴，昨在終審法院審理，押後頒布裁決。

辯方：行為與會議有關應豁免

代表梁國雄的御用大律師彭力克表示，《立法會（權力及特權）條例》第3、4條列明，議員在會議中享有言論及辯論自由，以及法律程序的豁免權，本案爭議點在於第3條所列明的言論自由，是否能延伸至議員的行為。彭力克指梁當時是參與會議的議員，搶文件的行為與會議的討論事項相關，控方亦沒控告他普通襲擊或刑事毁壞等罪，該行為理應受第3條及第4條所保障。

彭力克強調，根據權力分立的原則，立法會獨立運作，有專屬管轄權處理內部事務，法庭不應干預；再者立法會本身有《議事規則》限制議員的行為，行為適當與否不應由法庭決定。首席法官張舉能問，英國沒有藐視罪，即使香港議員享有特權，是否要與藐視罪一併考慮。彭力克稱，同意第17條適用於議員，但該條文必須置於第3條和第4條所列明的特權之下。代表律政司的資深大律師莫樹聯陳辭表示，第17條與第3條並沒高低之分，兩者互補不足，都是為保障立法機關的尊嚴及有效地運作，第17條的對象必然涵蓋議員。他指出，香港立法機關沒有法定權力向違規議員罰款，與英國議會不同，故第17條是交由法庭行使權力的條文，若法庭不能針對議員行使第17條，會出現「懲罰真空」的情况。

控方：特權法保障發言非行為

莫樹聯強調，第3條保障的只是議員的發言內容不受追究，不包括行為。常任法官李義問若議員的發言內容導致會議中斷，例如示威，是否違反第17條，莫回應稱有可能違反第17條，但要視乎具體行為及如何解讀所謂的擾亂，重申上訴人搶文件的行為與其發言內容無關。

【案件編號：FACC3/21】

相關字詞﹕終審法院 藐視罪 權力及特權法 梁國雄 馬紹祥 立法會會議

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