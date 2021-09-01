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3．8大埔遊行控集結 前區議員連桷璋無罪釋放

【明報專訊】去年3月大埔反對新冠肺炎指定診所遊行及悼念周梓樂，3名時任大埔區議員與另兩人涉非法集結等罪。區議員姚鈞豪及攝影師蔡健瑜昨被裁定非法集結罪成，判囚3個月。蔡准保釋等候上訴，前區議員連桷璋則無罪釋放。

3名被告連桷璋（31歲）、姚鈞豪（23歲）和蔡健瑜（36歲）被控去年3月8日在大埔超級城B及C區一帶參與非法集結。姚則另被控無牌管有無線電通訊器具。同案另兩名被告為前區議員文念志和議員助理蘇揚浚。主任裁判官蘇文隆裁決時指，同案被告文念志當時以電筒強光照射警員眼睛，但連桷璋沒跟上前，不能肯定他們有共同目的，連與警員相距10多米，狀似隔岸觀火，故裁定連非法集結罪脫。

區議員姚鈞豪等罪成 判監3月

蘇官稱，姚和蔡等人緊隨便衣警，姚纏繞追問他是助長文念志的氣燄以挑釁警方、火上加油；蔡無表明是記者，越過警員走近拍攝，是和文有共識行事。蘇官推論支持警方的途人可能撥開兩被告，繼而大打出手，或激使他人破壞社會安寧，裁定二人罪成。辯方求情指姚若被判囚可失區議員議席；而讀電影的蔡獲導演撰寫求情信。蘇官考慮兩名被告參與程度低和涉案時間短，沒用強光照射警員，各囚3個月。姚鈞豪早前承認無牌管有無線電通訊器具罪罰款1500元。

文念志和蘇揚浚承認非法集結、襲警及無牌管有無線電通訊器具罪，判監3個月及罰款1500元。

【案件編號：FLCC 1726/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕非法集結 文念志 連桷璋 大埔區議員 悼念活動 反修例運動

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