港聞

港聞二

客服員理大外暴動罪成囚4年 另3人脫罪

【明報專訊】前年11月18日警方圍堵理大，大批市民聲援，4男被控在油麻地一帶參與暴動及違反《禁蒙面法》等，昨在區域法院裁決。曾因2016年旺角暴動囚3年的男客戶服務員，被裁定暴動及於非法集結使用蒙面物品罪成，判囚4年。法官指他戴頭盔、手套及口罩是為了參加示威，並「選擇依附暴動人群，肯定是要成為他們的一分子」。

曾因旺角暴動囚3年

4名被告依次為學生勞俊坤（23歲）、測量員黃新民（27歲）、客戶服務員連潤發（30歲）、電工鄭信達（40歲）。除第三被告連潤發罪成，其餘3人的暴動罪不成立；另首被告承認未能出示身分證，被判罰款2000元。辯方透露，罪成的第三被告連潤發因涉2016年旺角暴動案被判囚3年，前年3月出獄，8個月後因本案被捕。

法官林偉權裁決時稱，當日凌晨4時許彌敦道一帶有暴動發生。控方指4人是剛參與橫街外近吉野家餐廳的暴動，走入橫街的示威者。惟橫街內的閉路電視片段顯示，首被告和次被告從小巷走出橫街，並非從彌敦道走入橫街。林官指雖然二人於凌晨時分身處小巷有可疑，背包有行山杖、手肘、手套等物品，次被告更戴着呼吸過濾器，但控方不能證明二人剛在彌敦道與窩打老道交界附近參與暴動，或鼓勵或支持暴動，故暴動罪脫。

叫男警Madam 稱飲酒可信

被告鄭信達稱在旺角和朋友消夜後獨自步往甘肅街揼骨及休息，走到彌敦道時見有人群，覺得混亂便走入橫街，且和朋友喝了很多酒，作供男警亦指被告曾稱他為Madam，林官指其作供可信，並合理解釋背包內物品，故罪名不成立。林官指被告連潤發知道吉野家附近有暴動發生，但仍選擇依附暴動人群，且警員查問時，連曾說「我頭先同嗰班人一齊，見到警察咪走入嚟」，林官認為這是他「自願據實回應」，故裁定罪成。

【案件編號：DCCC 376/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 理大救援戰 蒙面 暴動罪 旺角大衝突 反修例運動

上 / 下一篇新聞

林鄭：如爆第五波 打針劃分能否回校 消息指已接種食肆員工 屆時亦須定期驗
林鄭：如爆第五波 打針劃分能否回校 消息指已接種食肆員工 屆時亦須定期驗
飲食界：只招待已打針者 好過全面禁堂食
飲食界：只招待已打針者 好過全面禁堂食
女兒濕疹憂疫苗過敏 家長批政府要脅歧視
女兒濕疹憂疫苗過敏 家長批政府要脅歧視
中四生體育課長跑猝死 裁死於自然 母不滿裁決指校方無道歉 陪審團倡罰未依指引學校
中四生體育課長跑猝死 裁死於自然 母不滿裁決指校方無道歉 陪審團倡罰未依指引學校
死者母痛哭：你們校方沒有一點責任嗎？
死者母痛哭：你們校方沒有一點責任嗎？
張勇邦：倘學校沒切實執行 指引再仔細亦沒用
張勇邦：倘學校沒切實執行 指引再仔細亦沒用
大棠百人營火會 警巡農莊籲守限聚令
大棠百人營火會 警巡農莊籲守限聚令
濕地魚塘傾泥 塘壆愈填愈闊 北區發展 環團憂現廢料黑點
濕地魚塘傾泥 塘壆愈填愈闊 北區發展 環團憂現廢料黑點
要支聯會交資料 林鄭：警用權適當 沒打擊公民社會
要支聯會交資料 林鄭：警用權適當 沒打擊公民社會
屯門反青少年罪案拘55人 最小10歲
屯門反青少年罪案拘55人 最小10歲
扮工人爆屋搬走夾萬 4人被捕
扮工人爆屋搬走夾萬 4人被捕
8．31兩年 警佈防截獻花人 市民遭票控拋垃圾 「蛋哥」粗口罵警被捕
8．31兩年 警佈防截獻花人 市民遭票控拋垃圾 「蛋哥」粗口罵警被捕
3．8大埔遊行控集結 前區議員連桷璋無罪釋放
3．8大埔遊行控集結 前區議員連桷璋無罪釋放
長毛搶文件涉藐視終極上訴 押後裁決
長毛搶文件涉藐視終極上訴 押後裁決
歐國盃效應 賭波投注額首超賽馬 上年度總投注額2797億創新高
歐國盃效應 賭波投注額首超賽馬 上年度總投注額2797億創新高
翻土機捲右腳 農夫小腿腳掌齊口切斷
翻土機捲右腳 農夫小腿腳掌齊口切斷
大角嘴謀殺案再7人被捕 涉金錢糾紛 拘疑女主謀
大角嘴謀殺案再7人被捕 涉金錢糾紛 拘疑女主謀
律師會新會長：法律角度續發聲 稱不迴避社會議題 與政府合作是「重要工作」
律師會新會長：法律角度續發聲 稱不迴避社會議題 與政府合作是「重要工作」
立法會討論法律教育 議員重提統一執業試
立法會討論法律教育 議員重提統一執業試
法官指監票人自願離開 裁定李予信妥為當選
法官指監票人自願離開 裁定李予信妥為當選
控罪書刪被告生日住址 司法機構：泄漏損公平審訊
控罪書刪被告生日住址 司法機構：泄漏損公平審訊
微軟提供技術支援 初企活化荒廢魚塘 雲端監測水質 養港產大閘蟹
微軟提供技術支援 初企活化荒廢魚塘 雲端監測水質 養港產大閘蟹
消委收259消費券投訴 有酒樓設百元最低消費
消委收259消費券投訴 有酒樓設百元最低消費
居屋揀樓剩山麗苑 單身者：執個籮底橙
居屋揀樓剩山麗苑 單身者：執個籮底橙
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】被問會否帶大律師北上？ 夏博義：會 做主席前多次代表公會訪內地
【Emily】被問會否帶大律師北上？ 夏博義：會 做主席前多次代表公會訪內地
【Emily】海園經典3遊戲 成港人回憶
【Emily】海園經典3遊戲 成港人回憶
【Emily】明報攝記「消費權益報道獎」摘銀 記錄疫初超市「廁紙荒」
【Emily】明報攝記「消費權益報道獎」摘銀 記錄疫初超市「廁紙荒」
【Emily】建制主導 北區區會通過不信任主席
【Emily】建制主導 北區區會通過不信任主席
【Emily】前海關高層 顏慶璋升演藝副校長
【Emily】前海關高層 顏慶璋升演藝副校長
【Emily】葉太：消費券帶動經濟好過直接派1萬
【Emily】葉太：消費券帶動經濟好過直接派1萬