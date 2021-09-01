客服員理大外暴動罪成囚4年 另3人脫罪

曾因旺角暴動囚3年

4名被告依次為學生勞俊坤（23歲）、測量員黃新民（27歲）、客戶服務員連潤發（30歲）、電工鄭信達（40歲）。除第三被告連潤發罪成，其餘3人的暴動罪不成立；另首被告承認未能出示身分證，被判罰款2000元。辯方透露，罪成的第三被告連潤發因涉2016年旺角暴動案被判囚3年，前年3月出獄，8個月後因本案被捕。

法官林偉權裁決時稱，當日凌晨4時許彌敦道一帶有暴動發生。控方指4人是剛參與橫街外近吉野家餐廳的暴動，走入橫街的示威者。惟橫街內的閉路電視片段顯示，首被告和次被告從小巷走出橫街，並非從彌敦道走入橫街。林官指雖然二人於凌晨時分身處小巷有可疑，背包有行山杖、手肘、手套等物品，次被告更戴着呼吸過濾器，但控方不能證明二人剛在彌敦道與窩打老道交界附近參與暴動，或鼓勵或支持暴動，故暴動罪脫。

叫男警Madam 稱飲酒可信

被告鄭信達稱在旺角和朋友消夜後獨自步往甘肅街揼骨及休息，走到彌敦道時見有人群，覺得混亂便走入橫街，且和朋友喝了很多酒，作供男警亦指被告曾稱他為Madam，林官指其作供可信，並合理解釋背包內物品，故罪名不成立。林官指被告連潤發知道吉野家附近有暴動發生，但仍選擇依附暴動人群，且警員查問時，連曾說「我頭先同嗰班人一齊，見到警察咪走入嚟」，林官認為這是他「自願據實回應」，故裁定罪成。

【案件編號：DCCC 376/20】

（反修例風暴）