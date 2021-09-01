8．31兩年 警佈防截獻花人 市民遭票控拋垃圾 「蛋哥」粗口罵警被捕

明報記者

昨晚9時許，人稱「蛋哥」的網媒「蛋蛋俱樂部」記者梁志恒在太子站外以攝影機拍攝警員，警方指該處為行人通道，要求他離開，梁拒絕並指自己正在「等緊燈過馬路」。警方給予警告，梁突然以粗口罵警「×你個×，等緊燈呀，我×你個老×」，警方隨即以公眾地方行為不檢拘捕他。

較早前，晚上8時許，另外兩名網媒記者在太子站附近一個後巷拉下口罩吸煙，被警方票控違反「口罩令」。

記者後巷除罩吸煙被票控

警方下午起已在港鐵太子站一帶佈防，入夜後在附近多處截查市民，並驅趕他們離開。一名手持花束的中年女子在花旗銀行外被機動部隊人員拉起橙帶包圍截查，女子一度語氣激動與警員理論，截查期間又多次舉起花束，其後獲放行。晚上7時許，一對情侶前來太子站B1出口外獻花時被包圍截查，最後被發定額罰款告票，指他們涉嫌「亂拋垃圾」。

曾採訪831事件 梁柏堅收刀片信

另外，兩年前事發當晚在太子站現場採訪的灣仔區議員梁柏堅前晚在facebook表示，上月初收到附有刀片的恐嚇信，稱「831收聲保全家平安」。

梁柏堅前年8月31日，以《米報》記者身分在太子站內採訪。他前晚在facebook發文，指他當選區議員後，住所信箱每隔幾個月就會收到「一小塊」刀片，但上月初收到的是一整條刀片，以及一封恐嚇信聲言「831收聲保全家平安」。他指自去年開始已推掉訪問邀請，並指當晚拍下的片段已說明一切，「片裏面嘅人同事先至係主角，片裏面嘅武裝分子運用嘅武力是否合理、是否符合比例，我真係講多都無謂」。

他指沒有就事件報警，「𠵱啲濕碎嘢就唔使麻煩差佬啦，咁多國家安全大案要處理」，但曾向記協主席陳朗昇報備。他又稱當選後已沒再與家人接觸，以前的朋友都沒有主動聯絡，呼籲「唔使起底」。他又說，避免辦事處的同事擔心，未來只接受有來電顯示的街坊約見，短期內不接受無預約下進入辦事處，以及暫時不開放借場地，如有求助，可繼續透過WhatsApp及Telegram聯絡。

（反修例風暴）