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扮工人爆屋搬走夾萬 4人被捕

【明報專訊】警方前日拘捕4人，涉嫌在7月份假扮成搬運工人，在觀塘翠屏邨一個正在搬屋的單位偷走一個保險箱，內有總值200萬元的財物。

財物值200萬 疑熟人所為

觀塘翠屏邨翠桐樓一個單位的住戶7月8日外出後返家，發現大門被撬開，屋內有被搜掠過的痕迹，房間一個保險箱失去蹤影，內有總值約200萬元的現金、名貴手表及金器等。

警方翻查事發當日的大廈閉路電視片段，發現有3名疑犯假扮成工程人員或搬運工人，逃過保安法眼，推着手推車進入上址的大廈，離開時手推車上多了一個事主報稱不見的保險箱，然後登上接應車輛逃去。閉路電視片段亦顯示，疑犯在案發前一日亦曾經上門「踩線」，了解住戶出入習慣。

警方經深入調查，上周一起展開行動，至前日共拘捕4人，為年齡介乎31至53歲的本地男子，分別是爆竊賊人、接應車司機及車主，他們涉嫌爆竊及串謀爆竊。他們分別報稱無業及任職司機，相信部分是爆竊集團骨幹成員。警方又檢獲賊人犯案時的衣物及兩架接應車輛。其中一名被捕人已被落案控告一項爆竊罪，今日於觀塘裁判法院提堂，其餘3人獲准保釋候查，須於本月中旬向警方報到。

由於事主正在搬屋，警方不排除有熟人得知事主情况，策劃今次爆竊。警方已鎖定其他涉案人身分，不排除有更多人被捕。

相關字詞﹕爆竊 觀塘 警方 公屋

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