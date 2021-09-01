屯門反青少年罪案拘55人 最小10歲

警方在為期7星期的行動中，共拘捕36男19女，介乎10至74歲，其中33人為青少年，涉及普通襲擊、刑事恐嚇、刑事毀壞、販毒、使用偽造支票等罪名，其間亦發出28張限聚令告票。

被捕的10歲男童得悉朋友父親手機支付開啟自動繳費功能，遂哄騙朋友取得相關帳戶密碼，登入購買點數卡，涉款7000元，最終男童父親發現並報警。另有8名被捕人涉一宗欺凌案，13歲女事主與16歲男朋友有感情糾紛，被男友友人約到友愛邨商場平台，遭施襲及恐嚇。

疫情期間有三合會趁機在屯門區內工廈經營非法娛樂場所。警方早前搗破一間專門招待青少年的無牌樓上酒吧，涉舉辦「Ladies' Night（女士之夜）」等活動，用免費或便宜的酒水吸引少女到場，從而吸引青少年光顧，又趁機向他們招手，利誘其參與派毒品、淋紅油及收數等不法工作。

無牌酒吧免費酒水招徠

利誘青年參與不法工作

此外，行動亦偵破兩宗涉青少年販毒案，涉案兩名青少年為求「搵快錢」，把毒品放在家中，當收到主使人電話後，會把毒品分銷予接應人。警方案中共檢獲約29克懷疑可卡因，市值3.4萬元，以及約48克懷疑大麻花，市值1.1萬元。