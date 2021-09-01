要支聯會交資料 林鄭：警用權適當 沒打擊公民社會

林鄭月娥表示，國安法43條容許警方採取6項額外措施執法，她相信，警方是適當地運用其權力向支聯會要求提交相關資料。她又稱尊重公民社會，指本港有很多非牟利組織、智庫等，肩負公民責任，以改善香港情况，但現時有已註冊或無註冊的組織破壞本港安全等，警方會嚴格執法。

對於早前熱血公民鄭松泰未通過資格審查，失去選舉委員會當然委員資格及立法會議席，林鄭月娥表示，該個案是唯一不獲確認的個案，她說資審委員會按機制向她擔任主席的維護國家安全委員會尋求意見，經警方國安處調查分析後作出判斷，並給予資審委員會意見書。

稱DQ鄭松泰 經國安處調查分析

林鄭月娥強調，維護國家安全委員會一定是掌握證據才作有關決定，又重申國安委的工作不公開，不能通過資格審查的候選人不可上訴。

另外，因應疫情，政府去年4月推出的「中小企融資擔保計劃」的百分百擔保特惠貸款，將延長至明年6月30日，政府的承擔額由1830億元，增至2180億元，林太表示，截至今年7月底，計劃下批出的申請貸款接近657億元。