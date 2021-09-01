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濕地魚塘傾泥 塘壆愈填愈闊 北區發展 環團憂現廢料黑點

【明報專訊】本港土地供應緊絀，社會有聲音建議政府開發后海灣部分濕地緩衝區，惟政府未提出具體發展方案，生態價值更高的「濕地保育區」已告失守。蠔殼圍位處米埔濕地越冬候鳥的飛行路徑，擁有大片相連魚塘，是濕地保育區內重要的補給站，但有行山人士發現至少有3個魚塘遭填泥，當中夾雜建築廢料，擔心河套區及附近新市鎮發展，會產生大量建築廢料，魚塘會成為傾倒泥頭廢料的黑點；有環團指該處今年5月中開始出現倒泥活動，情况不斷惡化，促請政府加強執法。

發展局：私人農地沒用途限制

行山人士：用途是「自然保育區」

發展局指，該3個地點屬舊批私人農地，沒有用途限制，惟不得搭建構築物（已登記寮屋除外）。因此，在有關土地上傾倒泥頭沒有違反土地契約條款。北區地政處曾於今年6月調查其中一個填泥地點的投訴，即料壆村以北的魚塘，發現附近的政府土地上亦有填泥，已採取土地管制行動。地政處會跟進政府土地的情况，如不合法佔用的情况持續，處方會採取進一步的土地管制行動。本報昨向規劃署查詢填泥有否違反土地用途，至截稿前未獲回覆。

部分塘壆闊至6米 足夠雙線行車

有行山人士昨於facebook發帖稱，北區蠔殼圍擁大片相連魚塘，但魚塘以南單線單程路，路旁至少3處遭傾倒泥頭，大部分位於濕地保育區內，土地用途則為自然保育區。

行山人士指，懷疑非法填土的魚塘本身已荒廢，變成雜草叢生的半濕地，涉事者在原本的魚塘塘壆上堆泥，加高至超過2米，塘壆表面闊4至5米，令整體濕地面積縮減，認為有違規劃署將后海灣魚塘劃為濕地保育區，區內魚塘不能有「濕地淨損失」的規劃意向。

長春社：處候鳥飛行徑 重要補給站

帖文又指，其中一個倒泥地點位於料壆村以北約200米的魚塘，規模是3個地點之中最大，手法與另外兩個地點相若，都是沿魚塘塘壆傾倒，部分塘壆加闊至6米。他質疑復修塘壆，毋須大幅擴闊塘壆闊度，但現時塘壆足夠雙線行車，明顯太闊。他說，現場所見，部分塘壆已豎立了北區地政處的警告牌。

長春社公共事務經理吳希文表示，蠔殼圍位於河套以東，位於濕地保育區的末端，是候鳥的飛行路線，亦是補給站，對候鳥極為重要，而該區接近邊境的魚塘較少填泥，反而附近幾條鄉村如料壆村及馬草壟村均有傾倒建築廢料個案。

吳希文說，該區填泥活動不斷擴大，今年5月中發現蠔殼圍沿路魚塘，每隔約300米的路旁遭填平，面積約一個車位大小，令路面變闊，估計是為方便掉頭，但隨後填泥活動更活躍，「沿着荒廢魚塘的塘壆填，有五六米闊，可供大型車輛行駛」，估計有人貪方便將附近地盤泥頭棄置在魚塘，而隨着鄰近的新界新市鎮陸續動工，非法棄置泥頭活動會更嚴重，他稱其中一個填泥地點附近是河道，擔心暴雨引致水浸。

根據規劃署的指引，位於濕地保育區內的魚塘「是后海灣地區濕地生態系統不可或缺的部分」，「全部都須予保育」，又指「除了為保存這個地區的生態價值而必須進行的發展，或者絕對基於公眾利益而必須進行的基礎設施項目外，濕地保育區內將不准進行新發展」。

劉國勳：荒廢魚塘保育價值大減

不過，民建聯立法會議員劉國勳認為，荒廢的魚塘生態價值已大減，「唔係劃個範圍出來就得，魚塘荒廢咗，一條魚都無，生態價值有限」，他指河套區附近有不少濕地，將河套、落馬洲及新田等地分隔，不利整體發展，故提出將部分濕地發展成「港深創新發展樞紐」。他認為保育濕地應「重質不重量」，例如集中資源活化荒廢的魚塘，令其發揮更大的保育功能會更理想。

明報記者

（城市保育）

相關字詞﹕填泥 濕地保育區 蠔殼圍

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