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大棠百人營火會 警巡農莊籲守限聚令

【明報專訊】日前有元朗大棠居民投訴，有機生態園有二三百人參加營火會，質疑涉違反限聚令，報警後卻不見票控。警方昨表示，已就事件派員到場巡視及提醒農莊營運人和學生活動負責人須遵守《預防及控制疾病條例》（第599章），提醒身邊人守法。據了解，警方會循有否違反第599章諮詢法律意見。

一批大學生8月底連續數晚在元朗大棠有機生態園舉辦營火會。8月27日及28日晚上警方接獲報案，指大棠山路一農莊內疑發生火警及發出噪音，派員到場得知學生租場辦營火活動，到場時活動已完結，學生正陸續離去，調查後沒人被票控。

目前沒檢控 警：有需要會諮詢律政司

本報昨查詢警方活動是否涉嫌違規、會否追究場地負責人或營火會參加者。警方稱目前沒發出定額罰款通知書或檢控，稱如有證據顯示違法會適當跟進；有需要亦會就檢控事宜諮詢律政司專業意見。

大棠有機生態園營運者梁福元引述營地員工稱，警方曾到場巡視在場者是否符合限聚令要求。被問政府有無向職員指場地受限聚令規管，他稱不清楚。至於將來會否再借場給大學生舉辦活動，他稱若違法有可能終止，但如學生守規，「都希望方便吓啲後生仔」。

是否限聚場所 食衛局：需視情况而論

本報昨查詢食衛局，大棠生態園是否公眾地方及受限聚令規管。當局沒直接回應，稱個別處所是否屬599F章下「活動場所」或其他表列處所，需視乎情况和營運模式，不能一概而論。

相關字詞﹕梁福元 元朗大棠有機生態園 大棠

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