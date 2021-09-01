張勇邦：倘學校沒切實執行 指引再仔細亦沒用

根據教育局《香港學校體育學習領域安全指引》，學校在學年開始時應就學生上體育課致函家長，包括提醒他們倘子女因健康理由申豁免上體育課，須呈交醫生證明書；學校應要求家長向學校報告子女病歷，惟指引列明「純屬自願性質」（見左圖）。局方在指引提供函件範本，指引最近一次更新為2018年12月，即涉事中四男學生去世前。

稱學校依賴家長申報病歷 一般「寧可信其有」

小學校長張勇邦稱，其校每年按指引致函家長，了解學生健康及是否適宜上體育課。他說，學校會逐份檢視學生病歷，若有家長申報子女患病，學校會多做一步了解學生病情。他說，班主任、體育教師及訓導主任會得悉學生病况，至於需否更多教職員知道哪些學生患病以提供特別照顧，張說資料涉學生私隱，不接觸相關學生的教師未必需了解。

張稱，學校依賴家長申報，而普遍小學家長緊張子女情况，「驚出事」，一般如實申報。他說倘學生久病後重新返校，校方會為學生開個案會議，根據家長提供資料檢視學生能否上體育課、可否自行上落樓層等。他又說，有時學生本來可上體育課，但家長突稱不適合上課，學校「寧可信其有」，謹慎起見暫停該學生上體育課，並跟進情况。

不認同派員監督學校 張：做法太微觀

教育局分區官員曾在死因庭指出，若發現學校無跟指引，會勸喻及發信提醒。被問到局方人員有否到學校檢視指引執行情况，張稱礙於人手及時間，相信當局「肯定不會每年逐間學校去睇」，但他認為局方既然發出指引，學校應跟從行事。他稱若局方要監督學校有否執行每份指引，或有否向學生派發每項局方提供文件，做法太微觀，他並不認同。

張勇邦是教育界選委候選人，同一界別還有另外13名候選人。