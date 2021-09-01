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女兒濕疹憂疫苗過敏 家長批政府要脅歧視

【明報專訊】新學年今日開始，中小學續半日制面授課堂，未規定學生須接種新冠疫苗，不過，倘第五波疫情爆發，特首林鄭月娥昨日稱，「恐怕按接種疫苗與否」來劃分哪些學生可繼續在校面授、繼續參加活動。有初中生家長表示，女兒出生至今飽受濕疹煎熬，憂過敏反應而未打針，認為打針與否應容讓市民決定，而非用「規定打針者才可回校」等要脅，「高官犯聚（特首）便着市民人性化看待，而打針關乎健康及安全，為何就不許人性化處理？為何要一刀切，不讓學生決定？」

「高官犯聚便叫市民人性化看待

為何打針不能同等處理？」

現時師生打齊兩劑新冠疫苗及滿14天，允全日面授；如個別學生達要求，可獲安排另一個半天做非學術課外活動。有初中生家長向本報稱，女兒患濕疹10多年，擔心她有過敏反應而未打針，認為以打針與否賦權進行下午課外活動，已是歧視、標籤、分化之舉，倘日後面臨第五波疫情，禁未打針者回校更是「離譜」，「剝削了部分人接受教育的權利」。

該名家長稱作為父母，尊重子女打針或不打針的決定，尤其女兒已讀初中，正值青春期，有個人想法，「如果她真的有恐懼，家長又怎能逼？」家長亦指即使尋求醫學證明，在目前社會不許異見聲音的氛圍下，質疑能否取得中肯意見。

校長：兼顧實體課網課有難度

創知中學校長黃晶榕稱，假設實行不打針者禁返校，下午的非學術活動將受影響，而上午課堂要分實體課、網課學生，實時直播課堂供未打針者，「但好難兩面照顧，網課學生所獲的照顧可能無咁足」。至於會否對因醫療原因未能打針的學生不公平，黃晶榕說，學校難以判斷個別學生情况，只能按教育局指引或醫學專家建議做，「當疫情真的爆發，不是談學習損失，是談生命安全」。他稱，中六級已近七成接種率，料最快本月中全級全日面授課。

現時中大要求學生入宿前須接種疫苗或兩周一檢。中大學生報昨日在facebook稱，據悉有內地生因不滿宿舍打針政策而情緒失控，威脅自殺。本報昨向校方查詢事件是否屬實，中大回應稱，下午中大校園內有一名學生情緒不穩，大學報警求助，並有救護車到校將學生送院治理。

（新冠疫情）

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