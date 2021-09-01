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林鄭：如爆第五波 打針劃分能否回校 消息指已接種食肆員工 屆時亦須定期驗

【明報專訊】本地疫情緩和，但隨着數千外傭本周起從菲律賓和印尼回港，政府專家顧問許樹昌稱，一旦引起社區傳播，有出現第五波的風險。港府已就第五波疫情做準備，特首林鄭月娥昨日稱，現時雖然沒考慮禁止部分人進入處所，但如有另一波疫情則要作此考慮，她以學校為例，按有否接種疫苗來區分可否參與面授課堂。另外，繼勞福局長羅致光預告第五波爆發時院舍已打針員工都要定期檢測，有政府消息透露，到時食肆等處所的員工就算已打針，亦要定期檢測。

稱現未考慮禁部分人入處所

林鄭月娥昨日出席行政會議前見傳媒，被問到政府日後會否收緊進入處所的規定，她說，完全拒絕一些人進入處所的硬性規定，當局「現時沒有考慮」，如有另一波疫情發生，才迫不得已要作這考慮。

林太續稱，抗疫新路向下，不希望處所「時開時關」，尤其是學校，如再停面授課程，對學生影響很大。若有新一波疫情，有些處所要如常運作，包括學校要繼續面授課程，「到時用什麼來劃分，恐怕便是按你有沒有接種疫苗、有沒有這個保護，才可以繼續在學校進行面授課程、繼續參加活動」，但暫時未有推行計劃及時間表。

許樹昌定義新一波：社區變種暴升 不明源頭多而廣

對於應付第五波疫情，政府消息人士透露，如出現第五波，屆時法例第599F章下處所的員工，例如食肆，已打針者或須定期檢測；當局亦不排除限制未打針者進入第599F章的處所，例如食肆、戲院等。

被問到如何定義爆發新一波疫情，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，如有變種病毒進入社區，確診數字幾何級數上升，且源頭不明個案多及遍佈不同地區，難以做接觸追蹤，相信該情况屬第五波。他指要密切留意印傭及菲傭來港會否感染機場或酒店員工，如引起社區傳播，有出現第五波的風險。

許：搭車亦可感染 上網課做法合理

至於未打針學生或不能回校上面授課，許樹昌認為，要求該批學生留家上網課的做法合理，因爆疫時，乘搭公共交通工具上學亦會有感染風險。對於表列處所等員工要定期檢測，他說Delta變種病毒的平均潛伏期為4天，如7天一檢，或已傳播了兩代，建議屆時3日一次核酸檢測；或者7日驗一次核酸，第2及第5天做抗原測試。如涉及醫療、安老院等高危行業的人，相信檢測要更頻密。

接種疫苗方面，林太表示，早前訂下開學前七成接種率的目標，現只達六成，期望至9月底可增至七成，但以現時趨勢看「不樂觀」，因要達到該目標，每天需要約2.2萬人接種，而在過去十天八天，接種人次有時低於兩萬劑，預約人數亦不多。

月底七成接種不樂觀 續聚焦3群組

她稱當局會繼續向3個群組「落力推廣」，包括65歲以下的工作人口、12至19歲的學生，以及長者。政府暫不會再推行強制措施，但要動用更多資源和能力，讓上述群組盡快接種。

政府消息人士續稱，現要繼續營造氛圍鼓勵市民打針，其中長者是當局最關注群組之一，目前年滿70歲長者接種率僅三成，60至69歲約五成，這兩個年齡層分別約有100萬人。當局會繼續到各區舉辦講座等，讓長者聽取疫苗資訊後即場打針。

至於推動工作人口打針，該人指出，當局會繼續到企業提供外展服務，當局亦呼籲「公營部門」跟隨政府做法，要求員工打針否則自費檢測，並期望有關檢測不涵蓋自行採集深喉唾液的方式。

此外，本港昨增兩宗輸入個案，涉及土耳其及希臘抵港者，一人驗出L452R變異病毒株，並曾接種疫苗。初步確診少於5宗。

明報記者

（新冠疫情）

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