稱戀上人妻 助報復丈夫出軌 廚師潑鏹水傷人 自首求輕判

【明報專訊】31歲男廚師前年11月在將軍澳富寧花園停車場向一男子淋鏹水，兩天後自首，透露自己與事主妻子相戀，事主妻子聲稱要向其出軌丈夫報復，指使他淋鏹水。廚師昨在高等法院承認一項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，法官將案件押後至10月4日再處理，以待事主妻子的案件轉介高院後再考慮判刑。
辯方：出於對女友的愛
辯方為被告陸智勤（31歲）求情指，被告行為是出於對女友的愛，他對戀愛事宜的應對能力弱，冀法庭考慮他自首及向警方提供資料，予以輕判。
案情指，2019年11月27日晚上約9時半，事主張金強在停車場泊車後乘電梯，出電梯時突然遭一戴帽男子潑液體，事主感到頭、臉及身體劇痛，跑到附近的便利店求助，最終送院救治。兩天後，被告在親友陪同下到警署自首，在警誡下承認事主的妻子何美恩（音譯）指使他犯案。
被告警誡下表示，他與何美恩在餐廳工作時認識，後來相戀，何美恩告訴他其丈夫有外遇並不給她家用，打算向丈夫報復。案發當日下午，何美恩致電被告，着被告購買通渠水，並趁其丈夫在晚上回家時，將通渠水淋向他，被告之後便按指示行事。最終事主的頭、頸及上半身共有3%三級燒傷，留醫三星期後出院。
【案件編號：HCCC 366/20】
相關字詞﹕高等法院 意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕液體 淋潑腐液 出軌