稱戀上人妻 助報復丈夫出軌 廚師潑鏹水傷人 自首求輕判

辯方：出於對女友的愛

辯方為被告陸智勤（31歲）求情指，被告行為是出於對女友的愛，他對戀愛事宜的應對能力弱，冀法庭考慮他自首及向警方提供資料，予以輕判。

案情指，2019年11月27日晚上約9時半，事主張金強在停車場泊車後乘電梯，出電梯時突然遭一戴帽男子潑液體，事主感到頭、臉及身體劇痛，跑到附近的便利店求助，最終送院救治。兩天後，被告在親友陪同下到警署自首，在警誡下承認事主的妻子何美恩（音譯）指使他犯案。

被告警誡下表示，他與何美恩在餐廳工作時認識，後來相戀，何美恩告訴他其丈夫有外遇並不給她家用，打算向丈夫報復。案發當日下午，何美恩致電被告，着被告購買通渠水，並趁其丈夫在晚上回家時，將通渠水淋向他，被告之後便按指示行事。最終事主的頭、頸及上半身共有3%三級燒傷，留醫三星期後出院。

【案件編號：HCCC 366/20】