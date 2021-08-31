靠手藝掙時分換服務 長者藉「時間銀行」互助

明報記者 陳柔雅

內地出生的家興伯伯因家貧，12歲起以務農為生，42歲偷渡來港，缺乏一紙學歷下，只能從事「粗重工作」，在電子廠貨倉負責包裝。勞碌半生，他退休後到長者中心學摺紙，卻激發埋沒多年的藝術潛能。

自此別人眼中的「廢物」，成為家興的寶物。長者中心的月會通訊被他取來摺紙角，再砌成花樽、茶壺。受兒時陪伴母親買菜的回憶啟發，家興伯伯將報檔用來綑綁報紙的帶編織成手袋，又用棄置電線製作成手柄。「我只係玩咋」，家興打趣道，笑言能消磨時間，但說時卻一臉自豪，「全部都是自己想出來，香港無其他人做」，連手上的拐杖及眼鏡盒也是親手製作。

廢物織成手袋花瓶 開班授徒

聖公會福利協會轄下將軍澳安老服務大樓2017年4月起在區內推動「織福：長者互助發展計劃」，引入外國流行的時間銀行概念，長者為其他長者提供陪診、家居維修等義工服務，可換取時分，亦可憑時分兌換照顧服務。家興憑着作品及開班教學賺取不少時分，曾以時分換取有木工經驗的長者協助修理廁所門、去郊遊，也主動捐時分予有服務需要的長者。

家興近年病痛漸多，膝頭關節炎惡化，數度入院，深知再無法照顧自己，上月終入住安老院，暫停了手作。上周五他獲院舍批准外出觀賞作品展，之後會義賣作品並將部分款項捐予織福計劃。

扭轉受助者角色 互相照應

應對人口老化 可推廣18區

發起織福計劃並協助家興辦作品展的社工柯明蕙表示，時間銀行扭轉長者傳統受助角色，就像家興透過才幹兌換照顧服務，受助之餘亦助人，達至老有所為，「他們會開心及活得有尊嚴」。

面對社區照顧服務輪候時間長，她冀長者透過互助，編織社區網絡，令居家安老時間更長，面對人口老化，安老服務長期追不上需求，是發展時間銀行合適時機。

帶着長者的囑咐，柯明蕙退休後於去年初與友人創立「仁人友福」行動平台，冀分享經驗，並將時間銀行推廣至18區，令更多長者受惠，「不想將人口老化說成是一個問題，而是一個現象，活到老其實是福氣，希望大家更努力令長者活得開心」。