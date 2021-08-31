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戶外見記者談驗病毒 鄭麗琼認違限聚罰1萬元 聞言落淚

【明報專訊】中西區區議會去年8月7日在中山紀念公園體育館外召開緊急會議，商討政府無諮詢下徵用該體育館作新冠病毒檢測實驗室。會後多名區議員一起見記者，時任區議會主席民主黨鄭麗琼遭票控組織受禁群組聚集。案件昨日在東區裁判法院開審，鄭承認控罪，被判處罰款1萬元。

案情指出，當天早上11名區議員在中山紀念公園體育館外聚集，被告鄭麗琼（61歲）以揚聲器宣布召開第5次特別會議，會後她指示5名區議員接受訪問，他們並肩站立輪流發言，而鄭站在他們身旁兩米外，沒有理會警方警告。

求情稱多居民關注設實驗室

官指案發人不多 鄭非為獲利

辯方呈上前區議員黃永志和被告親自撰寫的求情信，指許多居民查詢華大基因疑卸下物資及設立實驗室，但政府沒有回覆。區議員當日向公眾解釋事件，被告曾提醒他們分開站立。辯方稱被告不是因個人利益犯案，她作為主席有責任安排訪問，而已辭任主席的她不會再犯，又提到她過往服務中西區27年。裁判官黃雅茵指案發時間不算長和人數不多，各人均有戴口罩，無人因此感染肺炎，被告並非為獲利和玩樂，故判處罰款1萬元。

鄭麗琼聞言落淚，散庭後與親友擁抱，指「多謝大家關心」。

同案被告、時任區議員的梁晃維、葉錦龍、彭家浩和黃永志早前承認參與受禁群組聚集，各罰款7000元。

【案件編號山：ESS 21775/20】

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