理大「營救行動」 學生藏行山杖等認暴動

被告賈鈞善（現年18歲），除暴動罪外，原另被控的在公眾地方管有攻擊性武器、管有適合作非法用途的工具及管有物品意圖損壞財共3罪則存檔法庭，不予起訴。

原獲兩大專取錄 或未能入讀感遺憾

辯方呈上由被告親自撰寫的求情信，顯示他分別獲公開大學及港大持續進修學院取錄，修讀心理學高級文憑及法律行政人員文憑，惟因本案或未能如願，已是很大的遺憾。辯方稱本案的暴動僅長約30分鐘，雖涉及不少汽油彈，惟無證據指控被告參與其中，或領導及煽動他人犯案，案中亦無人受傷，望法庭接納被告只是一念之差犯錯，予以輕判。

親撰求情信 望接納一念之差犯錯

案情指出，2019年11月18日晚上11時許起，有示威者向彌敦道及窩打老道交界投擲汽油彈，警方到場執法。至翌日零時許，逾百示威者在彌敦道及咸美道交界聚集，與警方對峙，其間多次向警方防線投擲汽油彈，導致附近一個招牌着火。警方警告無效後向前推進，大批示威者逃跑，當中3人沒離開，警方展開追截，制服被告，在其背囊搜出一支電筒棍、斷掉的行山杖、士巴拿及一罐打火機液體等。

【案件編號：DCCC 821/20】

（反修例風暴）