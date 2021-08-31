3男女控沙田暴動 一被指阻警拉人

被告依次為陳樂怡（24歲）、周錦威（23歲）及黃溢霖（43歲），分別報稱售貨員、工程師和地產經紀。次被告另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器，即一把槌、一把鉗和一把螺絲批；以及故意阻撓在正當執行職務的警員。

百人路障後喊「死黑警」

控方開案陳辭指出，當日下午約5時許，一批示威者在源禾路車路聚集及以雜物架設路障。

制服首被告、時任高級督察林佩武供稱，當日下午約百名示威者在燃燒的路障後方聚集，大叫「死黑警」等，首、次被告站在人群最前方，她曾對示威者作出警告說「警察，唔好走」，警方隨即展開驅散行動。林在近担杆莆街交界花槽追上首被告，並且用手搭其肩膊，首被告其後跌在花槽及被制服。

警指花槽中拘首被告

次被告一度拉扯

林稱，次被告突然從花槽跳出，嘗試拉着首被告的手。林隨即向次被告施放胡椒噴劑，將他制服，及警告他不要掙扎。控方在庭上播放的新聞片段顯示，當時示威者與警方對峙，一名男子曾把疑似鐵槌交給另一名女子。

控方稱，第三被告被拍攝到戴着頭巾，身穿橄欖綠色T恤，背着黑色背包，步行往源禾路，又與其他示威者架設路障，曾把一個小巴站的站牌拖拉至車路上。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 221/20】

（反修例風暴）