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黃大仙案12人受審 促按被捕地點過程衣著定罪 控方：親身參與否 在場已鼓勵暴動

【明報專訊】有網民於前年10．1國慶發起多區集會，其後演變成警民衝突，其中12名介乎16至24歲的男女被控在黃大仙龍翔道一帶參與暴動；另兩名被告被指藏有一把鐵槌及一支雷射筆，案件昨日在區域法院開審。控方稱，各被告無論有否親身參與，他們都與其他暴動者有共同目的，又或他們蓄意在現場鼓勵了親身參與暴動的人，故法庭應根據他們被捕的地點、過程、衣著裝備等，裁定他們罪成，否則可考慮交替的非法集結罪罪成。

指與其他人有共同目的

12名被告分別為譚鈞朗（21歲，案發時年齡，下同）、鄧有釗（16歲）、方銘（18歲）、楊泳儀（19歲）、卓巧珠（18歲）、郭晞桐（17歲）、鄧茜芸（22歲）、戴珮玲（19歲）、王明佑（21歲）、伍祖儀（22歲）、劉智峰（24歲）及黃碧蓉（23歲），同否認一項暴動罪。另方銘及王明佑否認各一項在公眾地方管有攻擊性武器罪名。

控方開案陳辭稱，警方就當日的集會發出反對通知書，惟當日下午，大批示威者集結在龍翔道近黃大仙廣場南北天橋東西行車線。巴士站約200名示威者築起傘陣及防線。

各人有頭盔護目鏡面具等

多名示威者在地上掘起磚頭，不斷向警方投擲硬物及汽油彈，火勢一度波及附近電單車及有爆炸聲傳出，有示威者以鐵通、長竹枝襲擊警員。警方多次舉旗警告，在發射催淚煙後，示威者仍然沒離去。約4時，警方採拘捕行動，並在龍翔道西行線馬路上制服本案12名被告。

他們被捕時分別管有頭盔、護目鏡、防毒面具、護肘等物品。第11名被告劉智峰被捕時身穿反光衣及被搜出多樣急救用品。

另被告方銘的背包藏有一把鐵槌；被告王明佑的背包藏有一支約8吋長的雷射筆。

王在警誡下曾說「支雷射筆唔係我嘅，係一個我唔識嘅男人畀我，我唔識佢，我搵佢唔到，我都搵唔到地方掉，我唔會亂拋垃圾」。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 770/20】

（反修例風暴）

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