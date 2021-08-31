港聞

港聞二

研究：常上網課 近視料每年加深80度

【明報專訊】中大醫學院研究發現，香港學童在新冠疫情期間出現「近視爆發式增長」，近視發病率增1.5倍，估算每年近視度數加深多近1倍。研究團隊指出，學童在疫情下使用電子產品時間增1.8倍，建議學童每日花兩小時到戶外活動，近距離工作每半小時稍息，有助預防近視加深以至患上白內障及青光眼等相關併發症。

近視發病率30% 高平常1.5倍

研究團隊由去年1月至8月疫情期間隨訪709名6至8歲兒童，另以1084名在疫情前完成3年隨訪的兒童作對照組。團隊估算疫情組的學童近視發病率為30%，比對照組的12%增1.5倍；估計疫情組兒童近視每年加深80度，而對照組僅加深41度。

8歲童8個月加深125度

比對學童每日使用電子產品的時間，對照組平均為2.5小時，而疫情組則為7小時，而戶外活動時間，對照組為75分鐘，疫情組則減少至24分鐘。參與研究的8歲女童Nicole，疫情期間8個月近視加深125度，父親梁先生表示，女兒需要上網課及完成網上功課，使用電子產品的時間由疫前的每日半小時增至近4小時。她去年透過留意閱讀習慣及使用阿托品（Atropine）眼藥水穩定度數，1年內近視未有加深；中大醫學院眼科及視覺科學學系護士長吳佩霞稱，有6歲女童4個月內由200度近視倍增至400度，建議家長多觀察子女的閱讀習慣，每半年帶子女驗眼。

倡每天戶外活動兩小時

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇指出，6至8歲為兒童視力發展的黃金時期，建議學童每日到戶外活動兩小時，每星期外出14小時，接觸戶外自然光，刺激眼球分泌多巴胺，防止眼球過度延長，有助減慢近視加深速度達30%；即使學童沒時間外出，建議學童亦能每學習半小時望向窗外，亦可接觸自然光及望向遠景，紓緩眼球負擔。

任又建議選用屏幕較大的平板或座枱電腦，避免字體太小，加重眼球負荷，使用時亦須與屏幕保持30至50厘米距離。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

修樹工升降台吊臂意外亡 生產商質疑曾改裝 康署否認
修樹工升降台吊臂意外亡 生產商質疑曾改裝 康署否認
學生體育課猝死 官：可考慮「死於自然」或「存疑」
學生體育課猝死 官：可考慮「死於自然」或「存疑」
YouTuber逼供疑戀童男涉禁錮 遭指控者搜出色情片同被捕
YouTuber逼供疑戀童男涉禁錮 遭指控者搜出色情片同被捕
出席高官飯局犯聚 港大黎慧霞：已繳罰款
出席高官飯局犯聚 港大黎慧霞：已繳罰款
拒簽保密禁足校董會 家長批違校董角色 校方：按教局所指自行訂立規範 專家：多互相尊重不用簽協議
拒簽保密禁足校董會 家長批違校董角色 校方：按教局所指自行訂立規範 專家：多互相尊重不用簽協議
家長不知縮飯盒 「特殊童不懂表達」
家長不知縮飯盒 「特殊童不懂表達」
出發地B區變A區 印裔家庭回港路迂迴
出發地B區變A區 印裔家庭回港路迂迴
居港印籍漢與妻女分隔兩地 手術後無人照顧
居港印籍漢與妻女分隔兩地 手術後無人照顧
候選選委簡介上網 部分只填名零政綱 旅界17人政綱同為「齊心協力共創未來」
候選選委簡介上網 部分只填名零政綱 旅界17人政綱同為「齊心協力共創未來」
社福建制10人統一政綱 全國團體代表未填所屬組織
社福建制10人統一政綱 全國團體代表未填所屬組織
新田購物城清場 商戶：難逃結業可惜
新田購物城清場 商戶：難逃結業可惜
外傭檢疫房排到11月 公會諷如抽獎 倡按需要安排先後
外傭檢疫房排到11月 公會諷如抽獎 倡按需要安排先後
明起認可印尼菲律賓針卡 滯留港人：投訴才改變
明起認可印尼菲律賓針卡 滯留港人：投訴才改變
黃大仙案12人受審 促按被捕地點過程衣著定罪 控方：親身參與否 在場已鼓勵暴動
黃大仙案12人受審 促按被捕地點過程衣著定罪 控方：親身參與否 在場已鼓勵暴動
3男女控沙田暴動 一被指阻警拉人
3男女控沙田暴動 一被指阻警拉人
理大「營救行動」 學生藏行山杖等認暴動
理大「營救行動」 學生藏行山杖等認暴動
戶外見記者談驗病毒 鄭麗琼認違限聚罰1萬元 聞言落淚
戶外見記者談驗病毒 鄭麗琼認違限聚罰1萬元 聞言落淚
越漢涉窗外「釣」走手袋 警再查4案
越漢涉窗外「釣」走手袋 警再查4案
民主思路：言論自由評分顯著跌
民主思路：言論自由評分顯著跌
靠手藝掙時分換服務 長者藉「時間銀行」互助
靠手藝掙時分換服務 長者藉「時間銀行」互助
稱戀上人妻 助報復丈夫出軌 廚師潑鏹水傷人 自首求輕判
稱戀上人妻 助報復丈夫出軌 廚師潑鏹水傷人 自首求輕判
內地漢性侵繼女囚4年 官：近強姦
內地漢性侵繼女囚4年 官：近強姦
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】消費券記招被追問「叫人衝論」風波 兆堅諷「契弟」 蘇逸恒：唔係話我
【Emily】消費券記招被追問「叫人衝論」風波 兆堅諷「契弟」 蘇逸恒：唔係話我
【Emily】鄭松泰執辦公室 議員桌遊「出土」
【Emily】鄭松泰執辦公室 議員桌遊「出土」
【Emily】禁加熱煙未夠票 衛署加入輿論攻勢
【Emily】禁加熱煙未夠票 衛署加入輿論攻勢
【Emily】智庫訪青年看國安法 受訪者：開始自我審查
【Emily】智庫訪青年看國安法 受訪者：開始自我審查
【Emily】速凍餐提取機助基層 冀增至50部
【Emily】速凍餐提取機助基層 冀增至50部
【Emily】廠商會疫苗抽獎 百萬簽帳額得主誕生
【Emily】廠商會疫苗抽獎 百萬簽帳額得主誕生