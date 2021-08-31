研究：常上網課 近視料每年加深80度

近視發病率30% 高平常1.5倍

研究團隊由去年1月至8月疫情期間隨訪709名6至8歲兒童，另以1084名在疫情前完成3年隨訪的兒童作對照組。團隊估算疫情組的學童近視發病率為30%，比對照組的12%增1.5倍；估計疫情組兒童近視每年加深80度，而對照組僅加深41度。

8歲童8個月加深125度

比對學童每日使用電子產品的時間，對照組平均為2.5小時，而疫情組則為7小時，而戶外活動時間，對照組為75分鐘，疫情組則減少至24分鐘。參與研究的8歲女童Nicole，疫情期間8個月近視加深125度，父親梁先生表示，女兒需要上網課及完成網上功課，使用電子產品的時間由疫前的每日半小時增至近4小時。她去年透過留意閱讀習慣及使用阿托品（Atropine）眼藥水穩定度數，1年內近視未有加深；中大醫學院眼科及視覺科學學系護士長吳佩霞稱，有6歲女童4個月內由200度近視倍增至400度，建議家長多觀察子女的閱讀習慣，每半年帶子女驗眼。

倡每天戶外活動兩小時

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇指出，6至8歲為兒童視力發展的黃金時期，建議學童每日到戶外活動兩小時，每星期外出14小時，接觸戶外自然光，刺激眼球分泌多巴胺，防止眼球過度延長，有助減慢近視加深速度達30%；即使學童沒時間外出，建議學童亦能每學習半小時望向窗外，亦可接觸自然光及望向遠景，紓緩眼球負擔。

任又建議選用屏幕較大的平板或座枱電腦，避免字體太小，加重眼球負荷，使用時亦須與屏幕保持30至50厘米距離。

（新冠疫情）