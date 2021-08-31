外傭檢疫房排到11月 公會諷如抽獎 倡按需要安排先後

本港昨增3宗輸入個案，其中一名從埃及抵港的24歲男子驗出L452R變異病毒株，他曾在港接種科興；另外兩人從土耳其抵港，其中27歲女子在港接種兩劑復必泰，二人變種病毒檢測結果待定。初步確診則少於5宗。

本周料132外傭入住

有全名護照針卡增預訂機會

本報記者昨以市民身分致電荃灣絲麗酒店查詢，職員指房間供應緊張，相信最快11月中有房間可供入住，須透過電郵預訂。職員着訂房的市民提供外傭全名、護照及俗稱「黃卡」的疫苗接種證明，並提供多於一個入住時段供酒店選擇，提高預訂成功率。職員補充，昨未有外傭入住該酒店。

勞工處發言人表示，昨沒外傭入住荃灣絲麗酒店，有8人確認今日入住。截至9月4日，確認入住的外傭合共132人。基於公共衛生考慮，酒店會以八成入住率為上限。

僱主批獨市 房價800元不合理

香港僱傭公會主席陳東風昨在港台《千禧年代》表示，菲律賓衛生機構周末一般不會檢測，相信最快明日才有首批菲傭來港。另外，印尼當局與港府就印傭的衛生證明書要求出現協調問題，中介公司未能為印傭預訂檢疫酒店。

陳東風形容，為外傭預訂檢疫酒店有如抽獎，只能夠單方面將訂房資料交給酒店發落，惟房間嚴重供不應求，公會會員需要120至130間房，但目前只獲安排7至8間房，建議政府採用計分制，根據輪候時間、需否照顧長者或嬰兒等，決定外傭來港的先後次序。

陳又指，不少僱主認為檢疫酒店每晚房價達800元不合理，同區其他酒店每晚房價大致介乎300至500元，荃灣絲麗酒店早前的檢疫房間費用亦僅需400至500元一晚，認為突然加價與該酒店獨佔市場有關。

明報記者

（新冠疫情）