新田購物城清場 商戶：難逃結業可惜

商戶：單車徑開通 增添人氣

購物城停運前最後一個周日，剩餘部分餐廳、小商戶及車房營業，仍有不少人前來打卡，部分攜同寵物。其中一間以日本動畫《頭文字D》作主題、仿照動畫中「藤原豆腐店」作門面的商舖，吸引不少車迷駕車前來拍照，高峰期有10多人輪候拍照。亦有家長帶小孩在購物城空地踩單車，享受悠閒時光。

有開業約3年的零食店商戶說，購物城2018年初開業時以內地自由行遊客為目標，當時不少大型連鎖店進駐，但經歷社會運動及疫情後，大型連鎖店陸續遷離，惟因場內空間大，吸引部分小店及車房租用，成為車迷舉辦「車聚」的好去處；加上「超級單車徑」去年9月開通後，吸引途經的單車客停留歇息，令購物城近期增添人氣。該商戶認為購物城環境較輕鬆悠閒，本港較少此類公共空間，且以同樣租金難在市區物色面積相若的店舖，對最終難逃結業感可惜。

開業遇社運疫情 黃定光：時不我與

當年牽頭籌辦購物城的民建聯立法會議員黃定光稱，購物城開後遇上社會示威及疫情，一直人流稀少，嚴重虧損，數月前已將地皮交還業權人，形容是「時不我與」。

發展局今年提交「新田／落馬洲發展樞紐」初步規劃，新田購物城範圍未來擬劃作企業及科技園。城規會資料顯示，本月初有人申請將購物城部分地皮作露天貨倉，為期3年。