港聞

港聞二

社福建制10人統一政綱 全國團體代表未填所屬組織

【明報專訊】選委會競爭最激烈的界別為社福界，有23人爭12席，非建制派的西貢區議會主席周賢明、新思維主席狄志遠亦循此界別出選。建制派10人名單「社福TEAM動力」候選人提出統一政綱，當中提到要團結各大小社福機構，增加機構資助金額、支持社福機構參與及貢獻粵港澳大灣區等。周賢明的簡介無填政治聯繫，報稱為機構總幹事，政綱與另外6名候選人類似，如均要求政府促進殘疾人就業、訂定減貧目標等。

狄志遠報稱是社工，政治聯繫寫上「新思維」，選舉信息為「特首要聆聽 議會要多元」，並列出福利規劃、民主、公義、高官問責等議題。

另外，民主思路召集人湯家驊循法律界出選，他在建制派協調的15人名單上，同一名單包括律師會會長彭韻僖、資深大律師梁定邦等；名單各人的政綱都以同一維港景色作背景，寫上「鞏固法治精神 貫徹愛國者治港」，湯家驊則加上民主思路標誌，並稱「堅守法治、全面落實一國兩制、同心維護核心價值和國家安全」。

新增的「全國性團體香港代表」、「基層社團」、「同鄉社團」組別，候選人均自動當選，各人無填上代表的團體。

全國性團體香港代表有多名全國青聯委員參選，青聯副主席、經民聯梁宏正與另外33名青聯成員的政綱均是「根據憲法基本法及一國兩制法律框架，選出具有治理能力的愛國者管治團隊，將青年聲音帶進選委會；關心、服務及為青年問題舒緩解困」。全國僑聯副主席盧文端亦參選此界別，與另外15人的政綱同為「愛國愛港 以僑為橋 獻智獻策 服務香港」。

基層社團方面，民政事務局前局長劉江華在候選人簡介上申報屬民建聯，職業是「退休」，政綱提出支持政府依法施政、加強三會功能、爭取政府資源、吸納及培養社區人才。

相關字詞﹕法律界 全國性團體香港代表 基層社團 同鄉社團 周賢明 社福界 選委會選舉

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