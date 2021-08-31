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候選選委簡介上網 部分只填名零政綱 旅界17人政綱同為「齊心協力共創未來」

【明報專訊】選舉委員會選舉下月19日舉行，選舉事務處昨日上載千多名以選舉產生席位的候選人的簡介，當中至少40多人只填上姓名，年齡、職業、選舉信息（即政綱）均欠奉，部分則只填寫基本資料而沒寫政綱，當中不乏自動當選的選委，包括商界（第一）的渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正，體演文出界選委的黃栢鳴（黃百鳴）、貝鈞奇、李靜及爾冬陞等；會計界、工程界、教育界等界別都有以團隊形式參選，同一團隊的候選人政綱大都一式一樣，如旅遊界17名自動當選選委的政綱全為「齊心協力，共創未來」。

以商界為主的第一界別有18個界別，屬商界（第一）的洪丕正、港鐵行政總裁金澤培等未有在簡介填寫政綱，而同一界別中年紀最輕、38歲的霍英東集團副總裁霍啟山，則手寫政綱「凝聚商界力量、協同發展共贏、助力青年上流」。

罕提具體政策倡議 多人政綱提「愛國」

查看各候選人的政綱，不少人以「愛國」、「為業界」、「創未來」等作政綱一部分，較少候選人提及具體政策倡議，而地產及建造界選委、新鴻基地產執行董事郭基煇則在政綱提出5項建議，包括多管齊下增房屋供應，特別是公營房屋；善用市場力量，全方位增加公營和私營房屋；加快新界北、河套、新田落馬洲、市區重建等發展，讓市民安居樂業等。

個別候選人在簡介中詳細介紹自己及其政綱，亦有候選人的政綱十分簡單，如合和實業主席胡應湘的政綱為「擁護基本法」；工業界（第二）的選委、廠商會永遠名譽會長陳永棋和吳宏斌、廠商會會長史立德則同樣填寫「愛國愛港，繁榮穩定」。

專業界別方面，部分界別候選人組成團隊參選，其中建築、測量、都市規劃及園境界有16名候選人，其中15人以「Offering & Promising」為名組成團隊，各人只在簡介貼上團隊合照，同一界別的獨立候選人、建築師符展成則貼上籠屋與維港夜景的合成照，寫上「香港要更靚」。其他界別如教育界、會計界、工程界、旅遊界等都有候選人以團隊形式參選，各團隊候選人政綱大致一樣，如工程界自動當選選委的15人政綱同為「工程動力、共建未來」。

漁農界60席自動當選，各候選人有不同政綱，如張少強的政綱是「把握大灣區發展機遇，漁農民轉型發展深水養殖、農場及休閒漁農業」。

鄉局27人自動當選 政綱全留空

鄉議局27席亦自動當選，所有候選人的簡介只有姓名，其他資料及政綱一概留白。至於「港九分區會、滅罪和防火會」及「新界分區會、滅罪和防火會」兩個界別，屬有競爭組別，候選人全部有政綱，但多人政綱相似，如民建聯及工聯會候選人，政綱都提到「全面準確貫徹落實一國兩制方針」，也有多名候選人提出要「改革」、「優化」地區行政架構，加強界別所涉的「三會」角色。

明報記者

相關字詞﹕候選人簡介 政綱 選委會選舉

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