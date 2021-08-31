港聞

港聞二

居港印籍漢與妻女分隔兩地 手術後無人照顧

【明報專訊】身處高風險A組地區港人回港無期，有印籍港人家庭分隔兩地，丈夫在港獨居近一年，日夜盼與妻女團聚，他數月前險半身不遂，脊椎手術後亦沒家人照顧，起居生活依賴朋友照顧，兩歲女兒更認不出爸爸。

從事資訊科技業的Ajay輾轉留港近8年，現已連續留港5年，打算申請永久居民身分。他與妻女去年疫情初期回國避疫，結果滯留當地。他去年10月獨自回港，12月時檢疫措施收緊，他擔心女兒年幼，未必能忍受隔離21日之苦，故沒接回港，一家人盼疫苗面世後港府放寬檢疫。豈料印度政府簽發的新冠疫苗證書不獲港府承認，妻子Divya打完兩針Covidshield疫苗後未能回港。

視像通話感女兒「認不出自己」

今年4月尾，Ajay突然感下半身麻痹不能移動，入院做脊椎手術，住院39日，其間妻子多次電郵港府不同部門，均獲告知未可返港。Ajay出院後獨自在家休養，不能搬重物，3個月以來連購買日常生活所需均依賴朋友協助。Ajay說情况令他極之沮喪，若家人在身邊，生活必然輕鬆許多，亦能緩解精神壓力。更讓他難過的是，與兩歲女兒分開快一年，即使每天與妻女視像通話，但覺得女兒已認不出自己，坦言每當想起都倍感痛苦。現時Ajay已不需拐杖步行，但左腳仍沒知覺，走路一瘸一拐，亦不能彎腰及取重物，仍靠朋友協助購買日用品。

相關字詞﹕新冠疫情 高風險地區

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