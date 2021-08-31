出發地B區變A區 印裔家庭回港路迂迴

印度到馬爾代夫到迪拜

浪費3星期20萬機票住宿

Priyanka與丈夫Ankur育有兩名3歲和1歲的女兒，一家的「連環不幸事件」始於去年2月回印度避疫，計劃今年7月回港，但因兩口子接種兩劑Covidshield疫苗由印度政府簽發，而屬於A組地區的印度不在SRA之列，接種紀錄不獲港府承認，但若以B組地區的標準入境，則沒有相關限制。一家四口連同兩名家傭遂7月底啓程到馬爾代夫15天，再轉往另一B組地區迪拜逗留7天，原定本月20日香港時間早上6時50分登機回港，但當日凌晨迪拜被港府列為A組，令持有印度簽發的疫苗紀錄的他們被拒上機回港，浪費近20萬港元的酒店及機票費用。他們日前轉到現時仍為B組指明地區的多哈，盼逗留21日後再嘗試回港。

Priyanka說，曾致電食衛局熱線請求酌情處理不果，一家人手足無措，為此哭過無數次，她更擔心現在到另一B組地區會重蹈覆轍。離港逾一年，除了想念在香港的家，Priyanka亦擔心3歲長女Anaisha的學習。

地區風險升級 疫苗不認可

泰籍生憂錯過專業試

同樣為回港惆悵的還有居港近6年的21歲泰籍學生Shivani。她已報讀香港會計師公會在10月開始的課程。她今年4月回泰國時接種阿斯利康疫苗，原定下月中回港上課，惟泰國在本月20日升為A組地區，當地的疫苗紀錄同樣不獲港府承認，Shivani頓時大失預算，擔心若未趕及10月如期上課，可能失去今年12月的應試資格，除了損失4000港元報名費，更要延遲投身業界，感無助和忐忑。

梁子超：世衛SRA名單滯後

港府規定不切實際

世衛的SRA名單包括36個國家或地區，亞洲僅日本在名單上，香港亦不在此列。呼吸系統科專科醫生梁子超批評，該名單嚴重滯後，認為港府應評估A組地區疫苗種類，而非依賴世衛名單，又認為即使在SRA名單內仍會有「假針卡」，認為訂立雙邊認證制度更可靠。

油尖旺區議員涂謹申也接獲多宗身處印度及泰國等地港人的求助個案，促請港府與各國商議協助接種兩劑疫苗的港人回港。

食衛局回覆查詢稱不評論個案，重申身處A組地區的香港居民若持有認可接種疫苗紀錄，可登機回港，而港府會考慮公共衛生等因素，視乎情况調整相關檢疫要求。

明報記者 譚希琳