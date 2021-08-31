家長不知縮飯盒 「特殊童不懂表達」

回家仍討吃 家長突擊試食揭發

黃愷瀛表示，在2019年9月中，學校未有通知家長的情况下，安排向全部小學學生，不論高低年級，同樣供應初小學生分量的「小飯盒」，到11月1日家長突擊試食時才發現事件。家長宋女士（化名）表示，其兒子是中度智障學生，不太懂得表達自己。宋女士說自從飯盒大小有變後，兒子每次回家都會飲大量水，又會「好似餓了好久」，在廚房門口說想要「麵麵」，後來她才知道飯盒縮水。黃愷瀛指校方曾解釋縮小飯盒分量是為了減少廚餘，另外校方又認為「小飯盒」已足夠小學部學生需要。

黃又指，在同年4月，校方進行午膳供應商招標，黃認為其中一間膳食供應商並無考獲ISO22000認證，該飯商網頁只寫明是「採用」ISO認證。黃指當時一名書記曾表示其中一間膳食供應商「有ISO認證」，又對黃說「無ISO做唔到午膳供應商」。最後，校方確認該供應商無持有ISO22000證書，該次招標「未達周全」，重新招標，又曾指「部分員工之工作確仍有需改善之處」。