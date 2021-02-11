港聞

港聞二

拒簽保密禁足校董會 家長批違校董角色 校方：按教局所指自行訂立規範 專家：多互相尊重不用簽協議

【明報專訊】特殊學校天保民學校出現校方與家長校董紛爭。校方去年底引入新規定，要求校董簽署「保密協議」，惟家長校董指，若會議保密，難履行校董職務，拒絕簽署，結果一直遭校方拒絕參與會議。該校董亦投訴校方帳目不透明。校方回應指訂立保密協議是學校考慮到「學校現况、社會氣氛」等制定，又說已盡力回應，指對方「仍選擇持續作出新指控」而感遺憾。

本報翻查教育局在《校董手冊》的指引，提及「校董應盡量以公開的方式，承擔所作的一切決定和行動。他們須就所作的決定提供理由，並只應在保障學生和學校利益的情况下，才限制有關資料的披露」。

涉特殊學校天保民

家長校董屢質疑學校財務

教育局昨回覆本報指，校董遵守會議的一般保密原則，與家長溝通的透明度沒有衝突，作為法團校董會的成員，校董須尊重法團校董會的集體決定。對於涉及天保民學校的投訴，教育局正按既定機制嚴肅跟進，並要求學校提交回覆及報告。

教局：保密透明度沒衝突

天保民學校學生家長黃愷瀛指，她在2020/21年度被選為法團校董會家長替代校董，去年11月23日第一次會議，校方以未完成註冊手續為理由拒絕她參加會議請求。在此會議上，校董會決定所有成員必須簽署「保密協議」文件。黃指保密協議第一點列明「任何會議的一切討論內容均屬保密，不得披露」。黃愷瀛稱對此深感不滿，認為此舉讓家長校董無法發展橋樑的角色。她拒絕簽署，至第二次視像會議時被移除出聊天室，稱校方亦從此沒再向其披露管理資訊。而黃其後仍多番對於學校數項財務及校務安排提出質疑（投訴及校方回應見表）。

校方：已獨立調查盡力回應

天保民學校回覆本報表示，學校已就黃愷瀛的投訴，多次成立獨立調查委員會調查，並透過不同渠道將結果向投訴人、法團校董會等持份者匯報，「惟家長仍選擇持續作出新指控，學校深感遺憾」。

曾處理屯門興德學校（現名為圓玄學院陳國超興德小學）校政問題的「校政專家」雷其昌稱，是否制訂保密協議全屬個別學校及辦學團體決定，他加入10多間校董會全都「互相尊重，不用簽（保密協議）」，「是否所有事都不能公開？我覺得不是……但牽涉私隱、特殊情况、教師晉升，都應該要保密」。

相關字詞﹕校董會 家長 投訴 天保民學校

上 / 下一篇新聞

修樹工升降台吊臂意外亡 生產商質疑曾改裝 康署否認
修樹工升降台吊臂意外亡 生產商質疑曾改裝 康署否認
學生體育課猝死 官：可考慮「死於自然」或「存疑」
學生體育課猝死 官：可考慮「死於自然」或「存疑」
YouTuber逼供疑戀童男涉禁錮 遭指控者搜出色情片同被捕
YouTuber逼供疑戀童男涉禁錮 遭指控者搜出色情片同被捕
出席高官飯局犯聚 港大黎慧霞：已繳罰款
出席高官飯局犯聚 港大黎慧霞：已繳罰款
家長不知縮飯盒 「特殊童不懂表達」
家長不知縮飯盒 「特殊童不懂表達」
出發地B區變A區 印裔家庭回港路迂迴
出發地B區變A區 印裔家庭回港路迂迴
居港印籍漢與妻女分隔兩地 手術後無人照顧
居港印籍漢與妻女分隔兩地 手術後無人照顧
候選選委簡介上網 部分只填名零政綱 旅界17人政綱同為「齊心協力共創未來」
候選選委簡介上網 部分只填名零政綱 旅界17人政綱同為「齊心協力共創未來」
社福建制10人統一政綱 全國團體代表未填所屬組織
社福建制10人統一政綱 全國團體代表未填所屬組織
新田購物城清場 商戶：難逃結業可惜
新田購物城清場 商戶：難逃結業可惜
外傭檢疫房排到11月 公會諷如抽獎 倡按需要安排先後
外傭檢疫房排到11月 公會諷如抽獎 倡按需要安排先後
明起認可印尼菲律賓針卡 滯留港人：投訴才改變
明起認可印尼菲律賓針卡 滯留港人：投訴才改變
研究：常上網課 近視料每年加深80度
研究：常上網課 近視料每年加深80度
黃大仙案12人受審 促按被捕地點過程衣著定罪 控方：親身參與否 在場已鼓勵暴動
黃大仙案12人受審 促按被捕地點過程衣著定罪 控方：親身參與否 在場已鼓勵暴動
3男女控沙田暴動 一被指阻警拉人
3男女控沙田暴動 一被指阻警拉人
理大「營救行動」 學生藏行山杖等認暴動
理大「營救行動」 學生藏行山杖等認暴動
戶外見記者談驗病毒 鄭麗琼認違限聚罰1萬元 聞言落淚
戶外見記者談驗病毒 鄭麗琼認違限聚罰1萬元 聞言落淚
越漢涉窗外「釣」走手袋 警再查4案
越漢涉窗外「釣」走手袋 警再查4案
民主思路：言論自由評分顯著跌
民主思路：言論自由評分顯著跌
靠手藝掙時分換服務 長者藉「時間銀行」互助
靠手藝掙時分換服務 長者藉「時間銀行」互助
稱戀上人妻 助報復丈夫出軌 廚師潑鏹水傷人 自首求輕判
稱戀上人妻 助報復丈夫出軌 廚師潑鏹水傷人 自首求輕判
內地漢性侵繼女囚4年 官：近強姦
內地漢性侵繼女囚4年 官：近強姦
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】消費券記招被追問「叫人衝論」風波 兆堅諷「契弟」 蘇逸恒：唔係話我
【Emily】消費券記招被追問「叫人衝論」風波 兆堅諷「契弟」 蘇逸恒：唔係話我
【Emily】鄭松泰執辦公室 議員桌遊「出土」
【Emily】鄭松泰執辦公室 議員桌遊「出土」
【Emily】禁加熱煙未夠票 衛署加入輿論攻勢
【Emily】禁加熱煙未夠票 衛署加入輿論攻勢
【Emily】智庫訪青年看國安法 受訪者：開始自我審查
【Emily】智庫訪青年看國安法 受訪者：開始自我審查
【Emily】速凍餐提取機助基層 冀增至50部
【Emily】速凍餐提取機助基層 冀增至50部
【Emily】廠商會疫苗抽獎 百萬簽帳額得主誕生
【Emily】廠商會疫苗抽獎 百萬簽帳額得主誕生