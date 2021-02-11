拒簽保密禁足校董會 家長批違校董角色 校方：按教局所指自行訂立規範 專家：多互相尊重不用簽協議

本報翻查教育局在《校董手冊》的指引，提及「校董應盡量以公開的方式，承擔所作的一切決定和行動。他們須就所作的決定提供理由，並只應在保障學生和學校利益的情况下，才限制有關資料的披露」。

涉特殊學校天保民

家長校董屢質疑學校財務

教育局昨回覆本報指，校董遵守會議的一般保密原則，與家長溝通的透明度沒有衝突，作為法團校董會的成員，校董須尊重法團校董會的集體決定。對於涉及天保民學校的投訴，教育局正按既定機制嚴肅跟進，並要求學校提交回覆及報告。

教局：保密透明度沒衝突

天保民學校學生家長黃愷瀛指，她在2020/21年度被選為法團校董會家長替代校董，去年11月23日第一次會議，校方以未完成註冊手續為理由拒絕她參加會議請求。在此會議上，校董會決定所有成員必須簽署「保密協議」文件。黃指保密協議第一點列明「任何會議的一切討論內容均屬保密，不得披露」。黃愷瀛稱對此深感不滿，認為此舉讓家長校董無法發展橋樑的角色。她拒絕簽署，至第二次視像會議時被移除出聊天室，稱校方亦從此沒再向其披露管理資訊。而黃其後仍多番對於學校數項財務及校務安排提出質疑（投訴及校方回應見表）。

校方：已獨立調查盡力回應

天保民學校回覆本報表示，學校已就黃愷瀛的投訴，多次成立獨立調查委員會調查，並透過不同渠道將結果向投訴人、法團校董會等持份者匯報，「惟家長仍選擇持續作出新指控，學校深感遺憾」。

曾處理屯門興德學校（現名為圓玄學院陳國超興德小學）校政問題的「校政專家」雷其昌稱，是否制訂保密協議全屬個別學校及辦學團體決定，他加入10多間校董會全都「互相尊重，不用簽（保密協議）」，「是否所有事都不能公開？我覺得不是……但牽涉私隱、特殊情况、教師晉升，都應該要保密」。