YouTuber逼供疑戀童男涉禁錮 遭指控者搜出色情片同被捕

警拘3人 跪地男藏百兒童色情片

涉嫌非法禁錮被捕的兩名男子同為25歲，分別姓巫及姓楊，據了解為YouTuber及其助手。跪地的23歲男子姓洪，警方調查時在其手機發現與兒童色情有關的約100條短片及50張相片，他涉嫌藏有兒童色情物品。3人已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

YouTuber稱接男童求助 搶手機要求供出個人資料

據了解，被捕的YouTuber「Rock哥」，其上載的經製作短片長約12分鐘，標示為上集。Rock哥稱6月接到13歲男童求助，稱有可疑男子索取不雅照及及誘使作猥褻行為。Rock哥其後假扮男童與可疑男子溝通，並相約7月11日黃昏在東寶庭道一間餐廳外會面。Rock哥、男助手及另外3人帶同攝錄工具衝前包圍應約可疑男子，要他跪在行人路及取去其手機，大聲讀出他涉嫌戀童的提問、過往行為等，跪地男子被要求講出姓名、年齡及父母等資料。短片顯示首播日期為上周一（23日），觀看次數至今已逾43萬，短片昨晚已於YouTube下架。

九龍城警區重案組第一隊主管黃昭婷督察表示，警方留意到流傳短片，5男子衝向男事主，指控他在社交平台向未成年男童索取不雅照及誘使作出猥褻行為，其間要求他跪低及搶去其手機查閱內容。重案組主動調查後，於8月26至29日拘捕3名男子，相信仍有人在逃。黃昭婷稱，見義勇為是好事，但市民懷疑有罪案發生，應立即報警處理，不應以不法手段或私刑達至目的。