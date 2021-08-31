學生體育課猝死 官：可考慮「死於自然」或「存疑」

何官總結證供指出，死者肖葉濤（終年19歲）2017年從福建來港後在涉事學校就讀中三，2018年6月因暈倒而留院3天，被診斷疑患心肌炎。他同年10月（中四時）更新健康調查表，寫上患有心臟病及不宜運動，惟體育科主任李丹婷及老師鄒偉業均在案發後才知悉，死者生前亦有上體育課及參加陸運會；仁濟醫院醫生郭立明於2019年1月為他覆診時沒指不可做運動。

稱若不接納法醫證供 只可裁「存疑」

何官稱，前年3月18日的體育課期間，肖在校外跑步時暈倒被送院，仁濟醫院急症室醫生巫斌於早上11時39分宣布他死亡。校長馬玉娟承認校方傳遞文件出了問題，亦無跟足教育局指引，包括沒派發體育課家長同意書及醫生為心臟病學生寫的推薦信，兩名教育局主任均未能告知法庭局方的處理機制。

何官引導陪審團時指出，如一個人患有潛在足以致命的病况，而醫學界認為即使送院治療後，仍因該疾病而死亡，可裁定為「死於自然」，若陪審團接納法醫供稱死者死於淋巴細胞性心肌炎，便可考慮是「死於自然」。然而，如陪審團不接納法醫證供，則只可裁定「死因存疑」。

死者母親林梅金在散庭前一度情緒激動，當庭落淚，稱「我兒子患心肌炎，不可做劇烈運動」，案發前住院時有醫護人員向她稱「（兒子）不要一直跑」，才會在健康調查表上「寫得清清楚楚」。何官解釋，他有責任向陪審團總結所有證人的證供，包括仁濟醫院醫生供稱並無限制死者做運動，相信陪審團會一併考慮，着家屬毋須太擔心。

【案件編號：CCDI-730/19】