港聞

港聞一

學生體育課猝死 官：可考慮「死於自然」或「存疑」

【明報專訊】案發時19歲的中四男學生，前年3月上體育課期間不適暈倒，經搶救後不治。死因研訊早前傳召涉事的荃灣路德會呂明才中學校長、體育科老師及法醫等共15名證人後，死因裁判官何俊堯昨日引導陪審團表示，可以考慮死者是「死於自然」或「死因存疑」。死者母親在散庭前一度情緒激動，當庭落淚，稱「我兒子患心肌炎，不可做劇烈運動」。何官解釋，他有責任向陪審團總結所有證人的證供。陪審團將於今天退庭商議裁決。

何官總結證供指出，死者肖葉濤（終年19歲）2017年從福建來港後在涉事學校就讀中三，2018年6月因暈倒而留院3天，被診斷疑患心肌炎。他同年10月（中四時）更新健康調查表，寫上患有心臟病及不宜運動，惟體育科主任李丹婷及老師鄒偉業均在案發後才知悉，死者生前亦有上體育課及參加陸運會；仁濟醫院醫生郭立明於2019年1月為他覆診時沒指不可做運動。

稱若不接納法醫證供 只可裁「存疑」

何官稱，前年3月18日的體育課期間，肖在校外跑步時暈倒被送院，仁濟醫院急症室醫生巫斌於早上11時39分宣布他死亡。校長馬玉娟承認校方傳遞文件出了問題，亦無跟足教育局指引，包括沒派發體育課家長同意書及醫生為心臟病學生寫的推薦信，兩名教育局主任均未能告知法庭局方的處理機制。

何官引導陪審團時指出，如一個人患有潛在足以致命的病况，而醫學界認為即使送院治療後，仍因該疾病而死亡，可裁定為「死於自然」，若陪審團接納法醫供稱死者死於淋巴細胞性心肌炎，便可考慮是「死於自然」。然而，如陪審團不接納法醫證供，則只可裁定「死因存疑」。

死者母親林梅金在散庭前一度情緒激動，當庭落淚，稱「我兒子患心肌炎，不可做劇烈運動」，案發前住院時有醫護人員向她稱「（兒子）不要一直跑」，才會在健康調查表上「寫得清清楚楚」。何官解釋，他有責任向陪審團總結所有證人的證供，包括仁濟醫院醫生供稱並無限制死者做運動，相信陪審團會一併考慮，着家屬毋須太擔心。

【案件編號：CCDI-730/19】

相關字詞﹕猝死 體育課 心肌炎 死因研訊

上 / 下一篇新聞

修樹工升降台吊臂意外亡 生產商質疑曾改裝 康署否認
修樹工升降台吊臂意外亡 生產商質疑曾改裝 康署否認
YouTuber逼供疑戀童男涉禁錮 遭指控者搜出色情片同被捕
YouTuber逼供疑戀童男涉禁錮 遭指控者搜出色情片同被捕
出席高官飯局犯聚 港大黎慧霞：已繳罰款
出席高官飯局犯聚 港大黎慧霞：已繳罰款
拒簽保密禁足校董會 家長批違校董角色 校方：按教局所指自行訂立規範 專家：多互相尊重不用簽協議
拒簽保密禁足校董會 家長批違校董角色 校方：按教局所指自行訂立規範 專家：多互相尊重不用簽協議
家長不知縮飯盒 「特殊童不懂表達」
家長不知縮飯盒 「特殊童不懂表達」
出發地B區變A區 印裔家庭回港路迂迴
出發地B區變A區 印裔家庭回港路迂迴
居港印籍漢與妻女分隔兩地 手術後無人照顧
居港印籍漢與妻女分隔兩地 手術後無人照顧
候選選委簡介上網 部分只填名零政綱 旅界17人政綱同為「齊心協力共創未來」
候選選委簡介上網 部分只填名零政綱 旅界17人政綱同為「齊心協力共創未來」
社福建制10人統一政綱 全國團體代表未填所屬組織
社福建制10人統一政綱 全國團體代表未填所屬組織
新田購物城清場 商戶：難逃結業可惜
新田購物城清場 商戶：難逃結業可惜
外傭檢疫房排到11月 公會諷如抽獎 倡按需要安排先後
外傭檢疫房排到11月 公會諷如抽獎 倡按需要安排先後
明起認可印尼菲律賓針卡 滯留港人：投訴才改變
明起認可印尼菲律賓針卡 滯留港人：投訴才改變
研究：常上網課 近視料每年加深80度
研究：常上網課 近視料每年加深80度
黃大仙案12人受審 促按被捕地點過程衣著定罪 控方：親身參與否 在場已鼓勵暴動
黃大仙案12人受審 促按被捕地點過程衣著定罪 控方：親身參與否 在場已鼓勵暴動
3男女控沙田暴動 一被指阻警拉人
3男女控沙田暴動 一被指阻警拉人
理大「營救行動」 學生藏行山杖等認暴動
理大「營救行動」 學生藏行山杖等認暴動
戶外見記者談驗病毒 鄭麗琼認違限聚罰1萬元 聞言落淚
戶外見記者談驗病毒 鄭麗琼認違限聚罰1萬元 聞言落淚
越漢涉窗外「釣」走手袋 警再查4案
越漢涉窗外「釣」走手袋 警再查4案
民主思路：言論自由評分顯著跌
民主思路：言論自由評分顯著跌
靠手藝掙時分換服務 長者藉「時間銀行」互助
靠手藝掙時分換服務 長者藉「時間銀行」互助
稱戀上人妻 助報復丈夫出軌 廚師潑鏹水傷人 自首求輕判
稱戀上人妻 助報復丈夫出軌 廚師潑鏹水傷人 自首求輕判
內地漢性侵繼女囚4年 官：近強姦
內地漢性侵繼女囚4年 官：近強姦
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】消費券記招被追問「叫人衝論」風波 兆堅諷「契弟」 蘇逸恒：唔係話我
【Emily】消費券記招被追問「叫人衝論」風波 兆堅諷「契弟」 蘇逸恒：唔係話我
【Emily】鄭松泰執辦公室 議員桌遊「出土」
【Emily】鄭松泰執辦公室 議員桌遊「出土」
【Emily】禁加熱煙未夠票 衛署加入輿論攻勢
【Emily】禁加熱煙未夠票 衛署加入輿論攻勢
【Emily】智庫訪青年看國安法 受訪者：開始自我審查
【Emily】智庫訪青年看國安法 受訪者：開始自我審查
【Emily】速凍餐提取機助基層 冀增至50部
【Emily】速凍餐提取機助基層 冀增至50部
【Emily】廠商會疫苗抽獎 百萬簽帳額得主誕生
【Emily】廠商會疫苗抽獎 百萬簽帳額得主誕生