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修樹工升降台吊臂意外亡 生產商質疑曾改裝 康署否認

【明報專訊】西環本月18日發生升降台吊臂折斷意外，殉職的55歲康文署資深修樹工曾賽茹，其長子劉先生於意外後去信升降台的意大利生產商BENELLI查詢。生產商回覆稱涉事升降台出產30年，從沒發生過類似意外，根據意外相片推測，認為涉事吊臂曾燒焊加工改裝，疑因此變得脆弱及產生裂縫，相信是日積月累下令情况惡化，且日常檢查保養沒發現。

劉先生又稱，康文署聲稱已把意外時停泊在後方的政府車輛的車cam片交警方調查，且並無留備份；劉先生向警方查詢，昨日獲告知警方只有網上流傳的車cam片，「對於我在公開信提及的完整車cam紀錄（自當日開車起計），警方說已被删除」。劉先生斥事件十分荒謬及不能接受。

家屬：康署稱車cam片交警方 警稱已被删除

康文署回覆稱，涉事升降台車於2010年交付後才使用，屬全新車輛，根據紀錄，升降台機械搖臂均沒有進行任何額外加固改裝；至於行車記錄記憶卡的情况，因警方正在調查有關意外事件，故未能提供進一步資料。警方回覆稱，會追查任何有機會攝錄到案發經過的影像及片段。

劉先生連日來為母親身後事奔波，亦留意到涉事吊臂齊口斷裂，認為事有蹺蹊，看過多次意外片段後，自行去信生產商。他日前接獲生產商回覆，對方稱涉事升降台型號已出產30年，過去從來沒發生類似意外，公司技術部門根據事發後照片，認為吊臂折斷位置並非最受壓的地方，形容情况異常，相信是有人以燒焊方式加裝鐵板，令金屬強度下降並產生裂縫，而加裝鐵板末端正是斷裂位置。生產商猜測長年使用令情况惡化，疑日常檢查及維修中亦沒察覺，或因此造成今次意外。

劉先生得悉生產商的回覆後，對康文署表示憤怒，批評署方沒認真調查，反而家屬冒再次受傷害去調查，「要知係咪有人害死我阿媽？係唔係一個誤殺？我哋堅持搵個真相」。

潘焯鴻：意外涉多重疏忽 斥當局馬虎

曾質疑涉事升降台遭改裝的中科興業董事總經理、建築工程師潘焯鴻表示，當時留意到有關吊臂斷口過分整齊，疑曾被燒焊改裝。一般升降台只會使用10多年，惟涉事機械型號已出產30年，質疑涉事升降台或是二手購入，並利用燒焊加裝鐵板翻新，延長機械壽命。潘焯鴻稱，經燒焊加工的金屬，其強度會下降20%至30%，吊臂折斷的方式，亦符合因經燒焊令金屬變脆弱的說法。

他認為今次意外是政府重重疏忽所引起，批評當局驗貨、日常維修檢查等均做得相當馬虎，似未有察覺機件疑經過改裝。

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