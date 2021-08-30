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2021年8月30日星期一
港聞二
聶德權：不排除打針方可入指定處所 醫生：長者仍憂副作用 強推限制不便生活
已接種印傭菲傭 今起准來港 港府不認印尼針卡 滯留港人斥「不如外傭」
兩貨船涉虛報 衛署通報警方
校長：高中打針誘因大 料陸續全日復課
醫院教學童防疫：護「五窗口」 多備口罩替換
海濱長廊「先駁通後優化」加快啟用 做到「段段有特色」 銅鑼灣東防波堤下月開放 賞日出日落
海港條例嚴謹兼具彈性 吳永順：修例恐打開缺口
傳媒狙擊不堪壓力 天水圍關注組王繼祖退下火線
最愛Anson Lo 喜歡香港文化及語言
水面泵氣駁喉夜潛 男子Hookah Diving溺斃
318人困冒煙街渡 海中「過船」獲救
支聯團體會員稱未接開會通知 質疑阻撓解散
學童時有增減 促訂短中長期計劃 候選選委：殺校須慎重
中產學校流失尤嚴重 「曾聞一級十多人退學」
教師選擇留守 公民科活用通識經驗
開學未有教科書 校長會批公民科支援不足
NFC表帶電子支付 將可自由綁定信用卡
同一張卡可綁定多條表帶 冀刺激銷量
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【Emily】曾俊華「炸雞上校look」睇君如新戲
【Emily】宋皇臺站文物展 古蹟辦預告下一個
【Emily】科學館彼思展 海怪路卡出自港人手筆
【Emily】法案委員會最少要3議員 陳克勤：掃走鄭松泰 影響一條法例審議
【Emily】3D打印礁盤 放海下灣復育珊瑚
【Emily】梁美芬搞壁畫 邀劏房童畫Dream House
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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