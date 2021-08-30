教師選擇留守 公民科活用通識經驗

「尊重別人意見 就是通識科目標」

新學年高中4核心科改革，其中通識科改動最大，將逐漸由公民科取代。部分教師面對課程改革，內心五味雜陳，離開杏壇，在通識科耕耘逾10年、任職中學通識科主任的周老師則決定留下來，助同科教師過渡轉型：「始終公民科是新科，要預備教材、要適應課程，科主任不做由誰做？」

公民科教師將率先教授有關香港主題，涉《基本法》、《港區國安法》等法律內容。周老師說，「我們科組只得一個目標，就是令學生上這堂不覺悶……希望學生享受課堂，『有嘢落袋』」，並啟發他們思考，讓學生學會尊重不同人意見，即通識科課程目標。不過她說，教師尚未掌握公民科考評要求，教學方法需時摸索，初時授課或先讓學生閱讀及消化教師提供的資料，再找問題答案。

有意見認為學生在公民科的思考空間不及通識科，周老師引述教育局官員稱，教師在課堂可談國家的負面事及失誤，「只要我們（教師）沒扭曲事實，在認識有關事實後，下一步可提出改善國家的方法、貢獻國家，我估這樣教是安全的，而我們以往都這樣教學生」。不過她承認，因應近年教育生態，有教師在通識科已避教部分課題，亦有教師擔心日後或觸碰當局對公民科的前設。

談國家負面事實非扭曲 相信未觸紅線

公民科內容及課時較通識科減半，所需教師人手隨之減少，部分通識教師未能過渡至新科。中學教師羅潔玲2005年起執教鞭，16年來任教通識科，因應校方安排，新學年她不教公民科，轉教其校新設、高中選修的旅遊與款待科。

羅說旅遊業、酒店管理等專業知識對其而言不止全新，而且艱深，6月起她猶如學生般提着旅款科課本自學，同時研究該科課程指引、教育局網上教學資源等，她亦參加過局方舉辦的課程詮釋研討會。由零開始建立旅款科知識，羅卻沒嘆困難：「等於以前學（通識科）新議題，一帶一路我都不懂，我咪自己學。」

通識自主學習精神 可用於其他學科

旅遊與款待科在羅任職的學校屬全新科目，由她一人負責，這個暑假她需包辦教材、簡報等。羅亦向該科前人請教教學方法，她說很多前教師建議可按教科書及歷屆試題授課，俗稱向學生「塞書」，不過她自己在教學方法上「返唔到轉頭，因為（教）通識並非如此」，故希望在旅遊與款待科讓學生自行蒐集資料、做匯報等，亦會考慮安排校外活動，務求貼近以往通識教學方法，促進學生自主學習。

明報記者 黃焯謙