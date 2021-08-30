學童時有增減 促訂短中長期計劃 候選選委：殺校須慎重

倡出招穩定業界 保留超額教師加強培訓

教育局長楊潤雄近日接受傳媒訪問稱，若適齡學童人口持續偏低，不排除縮班殺校。教育專業聯盟昨提出多項教育施政建議，身兼直資學校議會副主席的聯盟召集人招祥麒說，本港學童人口不只受本地因素影響，內地居民及其子女亦可能移居香港，建議當局研究本地出生率及內地學童來港就學數字，慎重決定縮班殺校與否。

聯盟總策劃、教評會主席何漢權說，「香港是國際城市，（居民）有出有入非首見」，最近亦有移民海外學生回流，情况不只在一校出現，建議當局與業界商討，制定短中長期計劃助學校應對人口變化。聯盟總幹事、教聯會主席黃錦良促當局推出措施穩定業界，例如保留超額教師人手若干年，並加強培訓教師成為STEM教育、國民教育等專責人員，以提升教育質素。

特首林鄭月娥2017年在競選政綱承諾與教育界商議確立幼稚園教師薪級表，惟教育局近日表明不可行，有意見質疑林太「走數」。招祥麒說，「在政綱提出來的事，當然是那時那刻自己（候選人）希望做到，但事情發展過程會出現特別變化。」他說業界同意局方指一下子強制執行幼師薪級表有困難；現時當局應增撥資源，增加對每名幼稚園學生的資助，助幼師獲得更理想薪酬，長遠一定要制定幼師薪級表。

指幼師薪級表長遠應推行

教聯會一直爭取幼師薪級表，包括最近對《施政報告》亦提出相關建議。黃錦良表示，疫情下政府很多財政資源用於防疫抗疫及經濟復蘇，認為當局不接納薪級表源於其面對的財政問題，不過「這是否代表未來我們不再爭取（幼師薪級表）？絕對不是」。

選委會選舉下月19日舉行，教育界13個選舉席位將由教育專業聯盟的13名代表及小學校監趙曾學韞、共14名候選人競逐。