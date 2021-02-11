318人困冒煙街渡 海中「過船」獲救

往東平洲 傳燒膠臭味機房冒白煙

乘客：好驚 唔知會唔會沉船

乘客蘇太表示，昨早約10時許，尚餘四分之一船程抵達東平洲時，船速突減慢，其後失去動力，帶有燒膠臭味白煙由底層機房冒出，有人稱「燒皮帶」。有人呼籲乘客冷靜，等候時煙漸大，不斷由通往下層樓梯冒出，各人開始穿上救生衣，秩序大致良好。及後有水警輪靠近，帶備滅火筒的水警登船協助撲火。船上婦孺先行疏散至接報到場水警輪，其餘乘客較後時間再登上另一艘渡輪往東平洲。

與另一家庭共11人往東平洲的黃小姐表示，於事件中感到生命受威脅，「好驚，唔知會唔會死、沉船」，獲救後始安心。黃續稱，事發後有水警輪駛近觀察了解，以廣播呼籲乘客冷靜，強調會有專業人員到場救火及處理。

海事處回覆稱，涉事街渡渡輪牌照允許最多可接載318名乘客，事發時沒超載，6月完成檢驗，並獲發「驗船證明書」。海事處將對冒煙事件跟進調查。翠華船務發言人表示，船上乘客已安全撤離，暫未能提供進一步信息。