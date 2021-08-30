水面泵氣駁喉夜潛 男子Hookah Diving溺斃

夜潛失蹤的47歲男子姓闕，被尋回時已陷昏迷，由接報到場直升機送院東區醫院，搶救後不治。據悉，前晚8時許，闕與妻子及3友人於東平洲碼頭乘小艇至龍落水夜潛。至10時許小艇於龍落水接回各人，但沒見闕出現，友人遂於附近水域搜索，並報警求助。警方初步調查相信他潛水時遇溺，事件無可疑，死因有待驗屍後確定。

潛水專家：裝置可網購 質素參差

潛水歷險會課程總監區紹堅表示，Hookah Diving利用水面電動氣泵連接喉管與呼吸調節器，令使用者可在水底下呼吸，毋須如水肺潛水般孭氧氣樽下潛。近年有市民自行在網上購入裝置，但質素較參差，部分數百元即可買到，本月初有報道指有人在家為裝置充電時起火，故風險較高。

專家籲最少兩人一組下水照應

區紹堅續稱，Hookah Diving表面看似簡單，不少使用者以為是玩具，無訓練即落水，實際危機重重，常有預計不到的風險，「例如落到水突然驚而嗆到」。區紹堅說，夜潛時需以電筒照明，會令難度增加，建議市民潛水前應有足夠訓練，下潛時應至少有兩人以上為一組，互相照應，切勿自行網購該款裝置使用。

翻查資料，本港今年發生多宗潛水意外。在今年6月西貢東心淇對開約30米的海面，一名47歲男子潛水時遇溺後死亡；另今年5月，一名49歲女子與友人在塔門對開的弓洲一帶海域潛水時，遇溺死亡；今年3月，一名59歲男子與友人在東龍州佛堂離岸約10米海面潛水時，意外被困石塊縫隙中，救出後不治。